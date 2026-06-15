Untidar Buka Seleksi Mandiri One Day Service 2026, Daftar dan Ujian pada Hari yang Sama

Ringkasan Berita: Untidar buka seleksi mandiri One Day Service atau SMODS mulai 13-17 Juli 2026.

Peserta bisa mendaftar dan mengikuti ujian tertulis di hari yang sama.

Biaya pendaftarannya senilai Rp250 ribu.

TRIBUNNEWS.COM - Universitas Tidar (Untidar) membuka penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri One Day Service atau SMODS tahun 2026.

SMODS Untidar adalah penerimaan mahasiswa baru secara mandiri dengan jalur ujian tertulis berbasis komputer (Computer Based).

Melalui jalur ini, peserta dapat melakukan pendaftaran dan mengikuti ujian pada hari yang sama.

SMODS Untidar 2026 terbuka bagi lulusan SMA/MA/SMK/Sederajat tahun 2024/2025/2026.

Periode pendaftaran SMODS Untidar 2026 bakal dibuka mulai 13-17 Juli 2026.

Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui laman smart.untidar.ac.id.

Biaya pendaftarannya senilai Rp250 ribu.

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Peserta dapat memilih empat program studi yang masih tersedia daya tampungnya.

Simak persyaratan, tata cara pendaftaran, dan jadwal SMODS Untidar 2026 di bawah ini.

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Persyaratan SMODS Untidar 2026

Lulusan SMA/MA/SMK/sederajat tahun 2024/2025/2026. Lulusan Paket C tahun 2024/2025/2026 dengan umur maksimal 25 tahun (per 1 Juli 2026). Bagi lulusan Tahun 2026 yang belum memiliki Ijazah, wajib melampirkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Kepala Sekolah yang dilengkapi dengan pas foto yang bersangkutan dan dicap. Lulusan Paket C dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus (SKL) dan fotokopi rapor 3 (tiga) tahun terakhir. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses belajar mengajar di Universitas Tidar (khusus kelompok program studi Saintek tidak buta warna).

Tata Cara Pendaftaran SMODS Untidar 2026

Daftar secara online melalui http://smart.untidar.ac.id/; Isi data secara lengkap; Bayar biaya pendaftaran; Lakukan finalisasi pendaftaran seleksi; Unduh kartu peserta seleksi.

Jadwal SMODS Untidar 2026

Pendaftaran: 13-17 Juli 2026

Pencetakan Kartu Peserta Seleksi: 13-17 Juli 2026

Pelaksanaan Ujian: 14-17 Juli 2026

Pengumuman Hasil Seleksi: 22 Juli 2026

Masa Sanggah: 22-27 Juli 2026

Registrasi Online: 22-27 Juli 2026

Informasi lebih lanjut mengenai SMODS Untidar 2026 dapat dilihat pada laman um.untidar.ac.id.

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)