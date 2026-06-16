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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 44 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 44 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan.

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Editor: Febri Prasetyo
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 44 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
KUNCI JAWABAN - Suasana hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SD Mardi Waluya Bogor Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin (18/10/2021). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 44 . 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 44 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 44 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo simpulkan.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 44 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 44 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 44 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 44 

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Ayo, Simpulkan

Kamu sudah selesai mempelajari tentang organ sistem pernapasan.

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Sebelum menyimpulkan buatlah rangkuman hasil belajar di buku tugas. Rangkuman ini dapat kamu pelajari kembali nantinya.

1. Membuat Rangkuman Buat rangkuman dengan menjawab pertanyaan berikut:

a. Tuliskan organ-organ yang terlibat dalam pernapasan!

b. Jelaskan dengan menggunakan bahasamu, fungsi dari setiap organnya!

c. Buatkan bagan alur perjalanan udara di dalam tubuhmu!

2. Membuat Simpulan Buatlah simpulan dari pembelajaran di topik A dengan menjawab pertanyaan  berikut:

“Bagaimana perjalanan udara di dalam tubuhmu dan bagaimana prosesnya?”

Kunci Jawaban:

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