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Kalender Pendidikan Sumatera Barat Tahun Ajaran 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB

Kalender Pendidikan Sumatera Barat Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2, link download.

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Editor: Suci BangunDS
zoom-in Kalender Pendidikan Sumatera Barat Tahun Ajaran 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
Disdik Sumbar
KALENDER PENDIDIKAN SUMBAR - Grafis kalender pendidikan. Kalender Pendidikan Sumatera Barat Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2, link download. 
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Ringkasan Berita:
  • Kalender Pendidikan Sumatera Barat Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2.
  • Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026 dan berakhir pada Sabtu, 19 Juni 2027.
  • Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru sekolah SMA, SMK dan SLB berlangsung tanggal 13 s.d 16 Juli 2026.

TRIBUNNEWS.COM - Kalender Pendidikan Sumatera Barat Tahun Ajaran (TA) 2026/2027 untuk TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB baik semester 1 maupun semester 2, lengkap dengan link download.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) telah merilis Kalender Pendidikan Sumbar TA 2026/2027.

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam Kalender Pendidikan Sumatera Barat TA 2026/2027 berlangsung pada Senin, 13 Juli 2026 dan berakhir pada Sabtu, 19 Juni 2027.

Kalender Pendidikan (Kaldik) Sumatera Barat TA 2026/2027 adalah pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar selama satu tahun ajaran atau dua semester yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran, hingga jadwal libur sekolah.

Dalam Kalender Pendidikan Sumatera Barat TA 2026/2027 untuk jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB diketahui hari pertama masuk sekolah dimulai pada Senin, 13 Juli 2026.

Hari pertama sekolah diisi dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi murid baru sekolah SMA, SMK dan SLB berlangsung tanggal 13 s.d 16 Juli 2026;

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Asesmen Sumatif (Akhir Semester Ganjil) dilaksanakan rentang tanggal 1 s.d. 12 Desember 2026.

Sementara Sumatif (Akhir Semester Genap) rentang tanggal 2 s.d. 12 Juni 2027.

Lalu jadwal pembagian buku Laporan Hasil Belajar murid atau Rapor pada semester Ganjil dilaksanakan pada Sabtu, 9 Desember 2026.

Kemudian jadwal pembagian rapot semester genap TA 2026/2027 dilaksanakan pada Sabtu, 19 Juni 2027.

Jumlah Hari Efektif Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2026/2027 berjumlah 204 hari dalam 2 (dua) semester.

Baca juga: Kalender Pendidikan Bali Tahun Ajaran 2026/2027: TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, Madrasah, dan Widyalaya

Semester Ganjil berjumlah 108 hari, dimulai pada Senin, 13 Juli 2026 dan berakhir pada Sabtu, 12 Desember 2026.

Semester Genap berjumlah 95 hari, mulai Senin, 4 Januari 2026 dan berakhir pada Jum'at, tanggal 12 Juni 2027.

Libur sekolah semester 1 murid di Sumatera Barat TA 2026/2027 dijadwalkan mulai Senin,  21 Desember 2026 sampai dengan tanggal 2 Januari 2027.

Selanjutnya libur sekolah semester genap dimulai tanggal 21 Juni 2027 sampai 12 Juli 2027.

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Tags:
Kalender Pendidikan
Meaningful
Sumatera Barat
SMP
SMA
SMK
SLB
kegiatan belajar mengajar
Dinas Pendidikan Sumbar
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