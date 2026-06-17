Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 54 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 54 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan.

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 54 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 54 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025.

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 54 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 54 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 54

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Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu jawaban dari pertanyaan:

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“Bagaimana gaya hidup memengaruhi kondisi kesehatanmu?”

Kunci Jawaban:

Gaya hidup sangat memengaruhi kondisi kesehatan, terutama kesehatan sistem pernapasan.

Kebiasaan merokok atau menggunakan vape dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai penyakit, seperti bronkitis, laringitis, dan kanker paru-paru.

Jarang berolahraga membuat paru-paru tidak terlatih sehingga kapasitas paru-paru dan kemampuan tubuh menggunakan oksigen menjadi berkurang.

Selain itu, tinggal di tempat yang lembap dan berdebu dapat memicu gangguan pernapasan, seperti asma, alergi, pneumonia, dan tuberkulosis.

Oleh karena itu, menerapkan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan sistem pernapasan.

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*) Disclaimer:

Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.

Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)