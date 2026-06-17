Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan Opinimu
KLIK DI SINI
Tribun
LIVE ●
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Citaloka Fest
  • Bisnis
  • superskor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Update Jadwal & Skor
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 02:00 WIB
France
Prancis
3 - 1
Senegal
Senegal
Grup I - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 05:00 WIB
Iraq
Irak
1 - 4
Norway
Norwegia
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 08:00 WIB
Argentina
Argentina
3 - 0
Algeria
Aljazair
Grup J - Matchday 1
Rabu, 17 Juni 2026 | 11:00 WIB
Austria
Austria
Live
Jordan
Yordania
Lihat Selengkapnya
Semua Jadwal Laga
Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 54 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 54 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca.

Tayang:
Baca & Ambil Poin
Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 54 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca
TribunnewsBogor.com/Lingga Arvian Nugroho
KUNCI JAWABAN - Suasana hari pertama Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas di SD Mardi Waluya Bogor Jalan Pahlawan, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Senin (18/10/2021). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 54 . 
Memuat video…

TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 54 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 54 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo membaca.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 54 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 54 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 54 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 54 

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

Ayo Membaca

Bacalah teks berikut! Tulis dalam buku catatanmu jawaban dari pertanyaan:

Rekomendasi Untuk Anda

“Bagaimana gaya hidup memengaruhi kondisi kesehatanmu?”

Kunci Jawaban:

Gaya hidup sangat memengaruhi kondisi kesehatan, terutama kesehatan sistem pernapasan.

Kebiasaan merokok atau menggunakan vape dapat menyebabkan ketergantungan dan berbagai penyakit, seperti bronkitis, laringitis, dan kanker paru-paru.

Jarang berolahraga membuat paru-paru tidak terlatih sehingga kapasitas paru-paru dan kemampuan tubuh menggunakan oksigen menjadi berkurang.

Selain itu, tinggal di tempat yang lembap dan berdebu dapat memicu gangguan pernapasan, seperti asma, alergi, pneumonia, dan tuberkulosis.

Oleh karena itu, menerapkan gaya hidup sehat sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan sistem pernapasan.

Baca juga: Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 46 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo Membaca

*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)

Sesuai Minatmu
Hasil Klasemen Piala Dunia 2026 - Prancis Puncaki Grup I, Mbappe Elegan Jawab Tudingan Miring
Super Skor
Hasil Klasemen Piala Dunia 2026 - Prancis Puncaki Grup I, Mbappe Elegan Jawab Tudingan Miring
Bukan Kylian Mbappe, Kunci Kemenengan Prancis atas Senegal Ada di Sisi Lain
Super Skor
Bukan Kylian Mbappe, Kunci Kemenengan Prancis atas Senegal Ada di Sisi Lain
5 Populer Regional: Gempa M 6,7 Guncang Palu - Profil Agus Triyanta Wakil Dekan FH UII Ikut Demo
Regional
5 Populer Regional: Gempa M 6,7 Guncang Palu - Profil Agus Triyanta Wakil Dekan FH UII Ikut Demo
Tags:
Evergreen
kunci jawaban
IPAS
Kelas 4
Kurikulum Merdeka
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Budiman Sudjatmiko Buka Suara seusai Digeruduk Mahasiswa di UGM, Klaim Nyaris Dipukul: Saya Selamat!
Berita Populer
Berita Terkini
Atas