Seputar Polri

Brimob Polda Papua Dirikan Tenda Darurat untuk Warga Terdampak Longsor Distrik Asotipo

Personel Brimob Polda Papua mendirikan tenda darurat bagi distrik Asotipo yang terdampak longsor di Jayawijaya.

Editor: Content Writer
zoom-in Brimob Polda Papua Dirikan Tenda Darurat untuk Warga Terdampak Longsor Distrik Asotipo
Dok. Tribratanews.polri.go.id
BANTUAN TENDA DARURAT - Personel Brimob Polda Papua memasang tenda darurat bagi warga Kampung Asotipo, Distrik Asotipo, Jayawijaya, Papua, Rabu (10/12/2025), setelah longsor merusak rumah dan memaksa warga mengungsi. Bantuan didirikan secara gotong royong sebagai tempat perlindungan sementara. 

TRIBUNNEWS.COM - Upaya tanggap darurat terus dilakukan di wilayah Jayawijaya pasca longsor yang melanda Kampung Asotipo. Untuk memastikan warga terdampak mendapat perlindungan sementara, personel Satuan Brimob Polda Papua kembali turun langsung membantu warga yang terdampak bencana alam. 

Dalam respons cepat terhadap longsor yang melanda Distrik Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, personel Kompi 4 Batalyon D Pelopor diterjunkan untuk mendirikan tenda darurat sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang kehilangan rumah. 

Pada Rabu (10/12/2025), begitu tiba di lokasi, personel Brimob langsung melakukan asesmen singkat terhadap kondisi medan serta kebutuhan warga. Area sekitar masih penuh material longsor, sementara beberapa rumah terlihat rusak akibat pergerakan tanah yang terjadi. 

Baca juga: Air Keruh Jadi Layak Minum! Begini Aksi Mobil Water Treatment Brimob Sumut

Dengan perlengkapan yang mereka bawa, personel Kompi 4 Batalyon D Pelopor bergerak cepat memasang tenda-tenda bantuan di titik yang dinilai aman. Proses pemasangan dilakukan bersama warga secara gotong royong, sekaligus membantu menenangkan masyarakat yang masih diliputi rasa cemas usai kejadian longsor. 

Komandan Satuan Brimob Polda Papua, Kombes Pol. Jhon Huntal Sarjananto Sitanggang, S.I.K., M.Han., mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen Brimob untuk hadir di tengah masyarakat Papua, terutama saat bencana terjadi. 

Ia berharap tenda-tenda darurat tersebut dapat memberikan perlindungan sementara dan mendukung percepatan pemulihan warga Distrik Asotipo. 

Melalui kegiatan ini, Brimob Polda Papua kembali menegaskan perannya sebagai garda terdepan yang siap membantu masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam aksi kemanusiaan di situasi darurat. 

Baca juga: Dapur Lapangan Brimob Suplai Bantuan Makanan untuk Korban Banjir di Aceh Tamiang

Tags:
Polri
Polda Papua
Brimob
Tenda darurat
longsor
Distrik Asotipo Jayawijaya
Tribunnews
