Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumatra: dari Kelas Berlumpur hingga Kampus Ruang Solidaritas

Kemendikdasmen memperkirakan dampak kerusakan pada sekolah tidak bisa dipulihkan hanya dengan membersihkan ruang kelas.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: willy Widianto
Editor: Erik S
zoom-in Pemulihan Pendidikan Pascabencana di Sumatra: dari Kelas Berlumpur hingga Kampus Ruang Solidaritas
BNPB/
BENCANA SUMBAR - Dampak kerusakan materil yang terjadi, akibat banjir bandang di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (30/11/2025). TRIBUNNEWS/HO/BNPB 

Ringkasan Berita:
  • Kemendikdasmen mengirim tim verifikasi faktual ke titik-titik yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.
  • Banyak sekolah membutuhkan perbaikan struktural, pembaruan perangkat belajar, dan dukungan mental bagi siswanya.
  • Beberapa kampus kehilangan laboratorium, arsip penelitian, bahkan ruang diskusi yang selama ini menjadi tempat mahasiswa bertukar gagasan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengirim tim verifikasi faktual ke titik-titik yang paling parah terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra. 

Mereka berjalan melewati jalan berlumpur, menembus sisa-sisa reruntuhan, dan memetakan kebutuhan sekolah secara rinci mulai dari ruang kelas darurat, paket belajar, alat peraga, hingga layanan pemulihan psikososial yang sangat dibutuhkan siswa dan guru yang masih berada dalam tekanan emosional.

Kemendikdasmen memperkirakan dampak kerusakan pada sekolah tidak bisa dipulihkan hanya dengan membersihkan ruang kelas.

Baca juga: Kemendikdasmen: 67 Guru Meninggal Akibat Banjir dan Longsor Sumatera

Banyak sekolah membutuhkan perbaikan struktural, pembaruan perangkat belajar, dan dukungan mental bagi siswanya.

Dana sebesar Rp13,3 miliar digelontorkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengirim tenda kelas, menyiapkan perangkat komunikasi untuk sekolah yang aksesnya terputus, serta memberikan santunan bagi guru dan siswa yang kehilangan rumah.

Langkah ini memastikan bahwa proses belajar dapat terus berjalan meski dalam kondisi darurat.

Rekomendasi Untuk Anda

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti turun langsung meninjau sekolah-sekolah di Padang Pariaman dan Agam, Sumatera Barat.

Ia berbincang dengan para guru yang masih berusaha menenangkan siswanya, mendengarkan cerita tentang ujian yang tertunda, serta melihat langsung anak-anak yang ikut kegiatan pemulihan psikososial di ruang kelas sementara.

Abdul Mu’ti meminta agar pembersihan sekolah dilakukan oleh tenaga profesional agar anak-anak bisa kembali belajar tanpa risiko keselamatan. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas pelaksanaan ujian bagi siswa yang masih tinggal di pengungsian.

"Kami ingin memastikan tidak ada siswa yang tertinggal karena keadaan darurat," ujar Mendikdasmen, Sabtu(13/12/2025).

Baca juga: Akses Sulit, Kemendikdasmen Akui Pendataan Siswa Terdampak Bencana Sumatera Terhambat

Sementara rehabilitasi sekolah berlangsung, jenjang perguruan tinggi menghadapi beban yang tak kalah berat.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mencatat lebih dari enam ribu sivitas akademika terdampak dan puluhan kampus mengalami kerusakan layanan.

Beberapa kampus kehilangan laboratorium, arsip penelitian, bahkan ruang diskusi yang selama ini menjadi tempat mahasiswa bertukar gagasan.

Kemdiktisaintek menyiapkan langkah dua fase, mulai dari masa tanggap darurat hingga rencana rehabilitasi jangka menengah pada 2026.

Setidaknya tiga belas kampus ditetapkan sebagai pusat koordinasi akademik untuk memastikan proses akademik tidak terputus. Kampus-kampus di luar wilayah bencana bergerak menjadi jejaring pendukung.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kemendikdasmen
banjir bandang
Abdul Muti
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Bantu Petani Terdampak Banjir Bandang di Sumatera, Sarana dan Prasarana Pertanian Mulai Dikirim

Bantu Petani Terdampak Banjir Bandang di Sumatera, Sarana dan Prasarana Pertanian Mulai Dikirim

Ahmad Ali: Kader PSI Harus Gotong Royong Tangani Dampak Banjir Sumatera

Ahmad Ali: Kader PSI Harus Gotong Royong Tangani Dampak Banjir Sumatera

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas