Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Banjir Bandang di Sumatera

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih di Jalur Lintas Nasional: Kami Menyerah dan Butuh Bantuan

Warga Aceh kibarkan bendera putih tanda menyerah hadapi banjir bandang, kritik lambatnya respons pemerintah.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih di Jalur Lintas Nasional: Kami Menyerah dan Butuh Bantuan
Istimewa
BENDERA PUTIH - Bendera putih berkibar di jalan lintas Aceh–Medan, simbol keputusasaan warga terdampak banjir bandang. 

Ringkasan Berita:
  • Bendera putih berkibar di jalan lintas Aceh–Medan, simbol keputusasaan warga terdampak banjir bandang.
  • Pengibaran bendera putih oleh warga Aceh di jalur lintas Banda Aceh–Medan mencerminkan keputusasaan akibat banjir bandang yang berkepanjangan. 
  • Respons pemerintah pusat dinilai lambat, membuat masyarakat harus bertahan dengan bantuan swadaya dan relawan. 
  • Kritik keras muncul dari Jubir Pemerintah Aceh, Ampon Man, yang menilai negara seolah tidak hadir dalam penanganan bencana.
 

TRIBUNNEWS.COM - Simbol keputusasaan tampak di sejumlah daerah di jalur lintas nasional Banda Aceh–Medan, Sumatera Utara.

Warga terdampak banjir bandang mengibarkan bendera putih di pinggir jalan, Minggu (14/12/2025).

Upaya mengibarkan bendera putih itu sebagai tanda menyerah karena tak sanggup lagi menghadapi bencana yang berkepanjangan.

Bendera putih adalah simbol universal yang menandakan penyerahan diri.

Sejak abad ke-17, bendera putih digunakan dalam peperangan sebagai tanda bahwa pihak yang mengibarkannya menyerah atau ingin bernegosiasi.

Dalam hukum perang internasional, pihak yang mengibarkan bendera putih tidak boleh diserang.

Rekomendasi Untuk Anda

Selain perang, bendera putih juga dipakai sebagai simbol keputusasaan atau permintaan bantuan, misalnya oleh warga terdampak bencana.

Baca juga: Sebagian Wilayah Aceh Gelap Gulita: Warga Naik Gunung Cari Sinyal hingga Berebut Colokan Genset

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih

Berdasarkan pantauan, Minggu (14/12/2025) bendera putih itu dikibarkan oleh warga di sejumlah titik diantaranya di kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur dan Aceh Utara. 

Menurut sejumlah warga saat ditemui mengatakan bendera putih itu dipasang karena masyarakat yang terdampak bencana alam banjir bandang sudah menyerah dan tak sanggup lagi untuk tangani banjir.

"Kami  sekarang menyerah dan tak sanggup lagi dan butuh bantuan,"ujah Bakhtiar saat dijumpai di Perlak, Aceh Timur. 

Menurut Bakhtiar masyarakat kecewa atas respons lambat dari pemerintah pusat dalam penanganan bencana alam Banjir bandang yang terjadi di sejumlah daerah di Aceh

Sejak tiga pekan terjadi bencana di Aceh bantuan masih kurang dan masih banyak masyarakat kelaparan. 

"Kita disini bantu warga sesama warga dan bangun dapur umum sendiri, tapi bantuan dari pemerintah belum kecukupan dan merata," ujarnya. 

Oleh karena itu, mereka kibarkan bendera putih sebagai simbol menyerah dan pasrah. 

Dia menjelaskan selama ini kondisi para korban bencana alam sangat memprihatinkan, bantuan yang diterima baik makanan, minuman, obat-obatan, dan pakaian, kebanyakan berasal dari relawan yang datang sigap dari berbagai kota di Indonesia.

Baca juga: Bantu Warga Terdampak Banjir Sumatera, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep Jalankan Misi Kemanusiaan

Penanganan Banjir Aceh Dikritik, Ampon Man: Negara Seperti Ada dan Tiada

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Kesehatan

Macam-macam Sifat yang Diturunkan oleh Orang Tua: Kepintaran dari Ibu, Tinggi Badan dari Ayah

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Sumber: Serambi Indonesia
Halaman 1/2
12
Tags:
Aceh
bantuan Bencana
bendera putih
Sumatera Utara
Medan
longsor
banjir
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Sebagian Wilayah Aceh Gelap Gulita: Warga Naik Gunung Cari Sinyal hingga Berebut Colokan Genset

Sebagian Wilayah Aceh Gelap Gulita: Warga Naik Gunung Cari Sinyal hingga Berebut Colokan Genset

Ini Alasan Tenda BNPB Baru Berdiri di Aceh Tamiang

Ini Alasan Tenda BNPB Baru Berdiri di Aceh Tamiang

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas