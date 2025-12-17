Arie Untung Kirim Tujuh Truk Bantuan Kemanusiaan ke Aceh Tamiang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Publik figur yakni selebriti Arie Untung menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebanyak tujuh truk bantuan dikirimkan ke Aceh Tamiang, yang berasal dari donatur Laju Peduli.

Bantuan hasil kerjasama lembaga kemanusiaan Laju Peduli tersebut meliputi 1.000 porsi makanan siap saji, 370 paket sembako, 130 paket peralatan tidur, 650 paket peralatan ibadah, 24.000 liter air bersih, serta satu unit mesin genset untuk mendukung kebutuhan air bersih bagi warga terdampak.

Berdasarkan data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak signifikan.

Hingga pertengahan Desember 2025, tercatat lebih dari 1.000 korban meninggal dunia, ratusan korban hilang, serta puluhan ribu warga terdampak yang harus mengungsi akibat rusaknya permukiman dan fasilitas umum.

Korban bencana masih butuh bantuan

Direktur Laju Peduli, Rizqi Dwi Putra, menyampaikan bahwa kondisi para penyintas di lapangan masih membutuhkan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

“Para penyintas hingga saat ini masih sangat membutuhkan bantuan, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas kepedulian dan solidaritas yang telah diberikan,” kata Rizqi dalam keterangannya kepada media, Rabu (17/12/25).

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kepedulian dan semangat gotong royong bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana.

Arie Untung Cek Kondisi Lapangan

Sementara itu, Arie Untung menegaskan bahwa kepedulian publik sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan pascabencana yang tidak singkat.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, para penyintas membutuhkan kehadiran dan kepedulian kita. Mari bergerak bersama agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat,” ungkap Arie Untung yang langsung terjun ke lokasi bencana.

Selain menyalurkan bantuan ke Aceh Tamiang, Laju Peduli juga telah hadir di berbagai titik terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sejak awal bencana terjadi.

Upaya tersebut dilakukan melalui distribusi bantuan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, serta dukungan bagi masyarakat terdampak di wilayah-wilayah tersebut.