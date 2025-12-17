Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Kamis 18 Desember 2025: Banten dan Jakarta Berpotensi Angin Kencang

Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Kamis (18/12/2025). Waspada angin kencang

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Suci BangunDS
zoom-in Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Kamis 18 Desember 2025: Banten dan Jakarta Berpotensi Angin Kencang
TRIBUNNEWS.COM/MUHAMMAD RENALD SHIFTANTO
HUJAN LEBAT- Ilustrasi hujan di depan kantor. Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Kamis (18/12/2025). Waspada angin kencang 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Melalui laman bmkg.go.id, sejumlah wilayah di Indonesia diprakirakan diterjang hujan dan angin kencang.

Wilayah tersebut seperti:

- Kepulauan Bangka Belitung

- Lampung

- Banten

- DKI Jakarta

Rekomendasi Untuk Anda

- Jawa Barat

- Jawa Tengah

- Jawa Timur

- Kalimantan Barat

Baca juga: Prakiraan Cuaca BMKG 6 Ibu Kota di Pulau Jawa Besok Kamis, 18 Desember 2025: Bandung Hujan Petir

Saat artikel ini diterbitkan pada Rabu (17/12/2025), BMKG memprakirakan delapan wilayah tersebut diterpa angin kencang dan berpotensi hujan sedang, lebat, hingga sangat lebat.

Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem wilayah di Indonesia untuk Kamis (18/12/2025)

- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Banten: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang

- DKI Jakarta: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang

Seleb

Eks Menpora Dito Digugat Cerai Kedua Kalinya usai Bantah Isu Selingkuh dengan Davina Karamoy

Nasional

BREAKING NEWS: KPK Gelar OTT di Tangerang, Oknum Penegak Hukum Dikabarkan Ditangkap

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Halaman 1/2
12
Tags:
Prakiraan Cuaca
Meaningful
Evergreen
BMKG
cuaca ekstrem
peringatan dini
Banten
Jakarta
angin kencang
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas