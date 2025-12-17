Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Kamis 18 Desember 2025: Banten dan Jakarta Berpotensi Angin Kencang

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Melalui laman bmkg.go.id, sejumlah wilayah di Indonesia diprakirakan diterjang hujan dan angin kencang.

Wilayah tersebut seperti:

- Kepulauan Bangka Belitung

- Lampung

- Banten

- DKI Jakarta

- Jawa Barat

- Jawa Tengah

- Jawa Timur

- Kalimantan Barat

Saat artikel ini diterbitkan pada Rabu (17/12/2025), BMKG memprakirakan delapan wilayah tersebut diterpa angin kencang dan berpotensi hujan sedang, lebat, hingga sangat lebat.

Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem wilayah di Indonesia untuk Kamis (18/12/2025)

- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat

- Banten: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang

- DKI Jakarta: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang