Peringatan Dini Cuaca Ekstrem, Kamis 18 Desember 2025: Banten dan Jakarta Berpotensi Angin Kencang
Inilah rilisan potensi cuaca ekstrem dari BMKG untuk seluruh wilayah di Indonesia pada hari Kamis (18/12/2025). Waspada angin kencang
Penulis: Muhammad Renald Shiftanto
Editor: Suci BangunDS
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Kamis (18/12/2025).
Melalui laman bmkg.go.id, sejumlah wilayah di Indonesia diprakirakan diterjang hujan dan angin kencang.
Wilayah tersebut seperti:
- Kepulauan Bangka Belitung
- Lampung
- Banten
- DKI Jakarta
- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Kalimantan Barat
Saat artikel ini diterbitkan pada Rabu (17/12/2025), BMKG memprakirakan delapan wilayah tersebut diterpa angin kencang dan berpotensi hujan sedang, lebat, hingga sangat lebat.
Lebih lengkapnya, berikut potensi cuaca ekstrem wilayah di Indonesia untuk Kamis (18/12/2025)
- Aceh: Hujan Lebat-Sangat Lebat
- Banten: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang
- DKI Jakarta: Hujan Sedang-Lebat, Angin Kencang
