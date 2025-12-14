Profil Davina Karamoy, Aktris yang Terseret Isu Perselingkuhan dengan Dito Ariotedjo

Ringkasan Berita: Aktris Davina Karamoy tengah menjadi buah bibir masyarakat atas dugaan perselingkuhan dengan mantan Menpora, Dito Ariotedjo.

Davina mengaku bingung dengan rumor tersebut dan berencana menempuh jalur hukum.

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Davina Karamoy tengah menjadi buah bibir masyarakat atas dugaan perselingkuhan.

Perempuan berusia 23 tahun itu disebut memiliki hubungan spesial dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Rumor itu, sempat menjadi perbincangan di sosial media X, hingga video keduanya turut beredar dan viral.

Berikut adalah profil Davina Karamoy.

Profil Davina Karamoy

Pemilik nama lengkap Davina Tesalonika Karamoy itu lahir di Jakarta pada 17 Agustus 2002.

Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Yesky Askiando Karamoy dan Esther Novita.

Davina pernah menempuh studi di Program Ilmu Hukum Universitas Pancasila, tetapi memilih untuk tidak melanjutkannya.

Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikan melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Manajemen di Universitas Bina Nusantara.

Nama Davina Karamoy mulai dikenal oleh masyarakat saat ia membintangi serial televisi Tukang Ojek Pengkolan pada 2018.

Pada tahun berikutnya, Davina mulai merambah ke layar lebar.

Berbagai film telah ia bintangi, seperti Mata Batin 22, Rumah Kentang: The Beginning, Di Bawah Umur, Geez & Ann, The Other Side, Ratu Dansa, dan Jin & Jun.

Namanya kian dikenal luas setelah membawakan karakter Nelly Sukma dalam serial web 7 Hari Sebelum 17 Tahun yang dirilis pada 2021.

Kesuksesannya berlanjut pada 2024 saat Davina memerankan tokoh Rani Nurul Azizah dalam film Ipar adalah Maut.

Lewat peran tersebut, ia berhasil menyabet sejumlah penghargaan, di antaranya Pemenang Pemeran Pendukung Wanita Terbaik (Indonesian Movie Actors Award 2024), Pemenang Pasangan Terfavorit bersama Deva Mahendra (Indonesian Movie Actors Award 2024), dan Pemenang Aktris Pendukung Terbaik - Genre Film Drama (Festival Film Wartawan Indonesia 2025).