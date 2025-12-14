Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Profil dan Sosok

Profil Davina Karamoy, Aktris yang Terseret Isu Perselingkuhan dengan Dito Ariotedjo

Berikut adalah profil Davina Karamoy, aktris yang terseret isu perselingkuhan dengan mantan Menpora, Dito Ariotedjo.

Penulis: Falza Fuadina
Editor: Yurika NendriNovianingsih
zoom-in Profil Davina Karamoy, Aktris yang Terseret Isu Perselingkuhan dengan Dito Ariotedjo
TRIBUNNEWS/Lendy Ramadhan
PROFIL DAVINA KARAMOY - Pemain Film 'Kuncen' Davina Karamoy usai podcast dalam program Si Paling Seleb di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/10/2025). Berikut adalah profil Davina Karamoy, aktris yang terseret isu perselingkuhan dengan mantan Menpora, Dito Ariotedjo. TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Aktris Davina Karamoy tengah menjadi buah bibir masyarakat atas dugaan perselingkuhan.

Perempuan berusia 23 tahun itu disebut memiliki hubungan spesial dengan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Rumor itu, sempat menjadi perbincangan di sosial media X, hingga video keduanya turut beredar dan viral. 

Berikut adalah profil Davina Karamoy.

Profil Davina Karamoy

Pemilik nama lengkap Davina Tesalonika Karamoy itu lahir di Jakarta pada 17 Agustus 2002.

Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Yesky Askiando Karamoy dan Esther Novita.

Davina pernah menempuh studi di Program Ilmu Hukum Universitas Pancasila, tetapi memilih untuk tidak melanjutkannya. 

Setelah itu, ia kembali melanjutkan pendidikan melalui Program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Manajemen di Universitas Bina Nusantara.

Nama Davina Karamoy mulai dikenal oleh masyarakat saat ia membintangi serial televisi Tukang Ojek Pengkolan pada 2018.

Pada tahun berikutnya, Davina mulai merambah ke layar lebar.

Berbagai film telah ia bintangi, seperti Mata Batin 22, Rumah Kentang: The Beginning, Di Bawah Umur, Geez & Ann, The Other Side, Ratu Dansa, dan Jin & Jun.

Baca juga: 3 Reaksi Davina Karamoy Dituduh Jadi Selingkuhan dan Banjir Hujatan, Siap Bawa ke Jalur Hukum

Namanya kian dikenal luas setelah membawakan karakter Nelly Sukma dalam serial web 7 Hari Sebelum 17 Tahun yang dirilis pada 2021.

Kesuksesannya berlanjut pada 2024 saat Davina memerankan tokoh Rani Nurul Azizah dalam film Ipar adalah Maut.

Lewat peran tersebut, ia berhasil menyabet sejumlah penghargaan, di antaranya Pemenang Pemeran Pendukung Wanita Terbaik (Indonesian Movie Actors Award 2024), Pemenang Pasangan Terfavorit bersama Deva Mahendra (Indonesian Movie Actors Award 2024), dan Pemenang Aktris Pendukung Terbaik - Genre Film Drama (Festival Film Wartawan Indonesia 2025).

Tags:
Davina Karamoy
Dito Ariotedjo
perselingkuhan
Tribunnews
