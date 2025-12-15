Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Disebut Penyakit Seribu Wajah, Lupus Bisa Menyerang Kulit hingga Otak

Pendekatan komprehensif dan evaluasi medis yang tepat menjadi kunci untuk menekan risiko kerusakan organ dan meningkatkan kualitas hidup pasien lupus.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Aisyah Nursyamsi
Editor: Willem Jonata
zoom-in Disebut Penyakit Seribu Wajah, Lupus Bisa Menyerang Kulit hingga Otak
freepik.com
ILUSTRASI LUPUS - Gambar diambil dari freepik.com, Jumat (10/5/2025). Berikut adalah 20 ucapan selamat Hari Lupus Sedunia 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh dengan tampilan klinis yang berbeda pada setiap individu, lupus dijuluki sebagai penyakit seribu wajah
  • Pada satu pasien, lupus dapat muncul dalam bentuk kemerahan di pipi atau malar rash. Namun, pada pasien lain, keluhan utamanya justru berupa sendi bengkak dan nyeri berkepanjangan
  • Dari sisi karakteristik pasien, lupus paling sering ditemukan pada perempuan usia muda

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lupus atau systemic lupus erythematosus (SLE) dikenal sebagai salah satu penyakit autoimun paling kompleks.

Karena dapat menyerang hampir seluruh organ tubuh dengan tampilan klinis yang berbeda pada setiap individu.

Spesialis Penyakit Dalam Subspesialis Alergi Imunologi dr. Santi Sumihar R. Parhusip, Sp.PD, Subsp. AI, FINASIM menyebut kondisi ini kerap dijuluki sebagai penyakit seribu wajah

Ini karena gejalanya tidak seragam dan sering membingungkan, baik bagi pasien maupun tenaga medis.

“Nah, lupus ini disebut penyakit seribu wajah. Artinya sebetulnya, arti leterlohnya adalah tampilan klinisnya itu bisa macam-macam,” ujar dr. Santi dalam acara Exclusive Talk “Internal Medicine Update and Education” bersama RS Premier Bintaro dan Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia Cabang Banten Tangerang, Minggu (14/12/2025).

Gejala Bisa Berbeda pada Setiap Pasien

Rekomendasi Untuk Anda

Pada satu pasien, lupus dapat muncul dalam bentuk kemerahan di pipi atau malar rash. Namun, pada pasien lain, keluhan utamanya justru berupa sendi bengkak dan nyeri berkepanjangan. 

Baca juga: Lupus Bisa Picu Trombosit Turun hingga Sering Disangka DBD atau Malaria, Ini Bedanya

Sementara pada sebagian pasien lainnya, gejala awal bisa berupa rambut rontok berlebihan tanpa kelainan kulit yang mencolok.

Keragaman gejala ini membuat lupus sering terlambat dikenali. 

Padahal, penyakit ini memiliki potensi komplikasi serius karena dapat melibatkan organ vital seperti paru-paru, ginjal, jantung, hingga otak.

Dalam beberapa kasus, keterlibatan otak dapat menimbulkan gangguan neurologis seperti kejang. 

Namun kondisi tersebut bukan semata-mata terjadi karena keterlambatan penanganan, melainkan merupakan bagian dari perjalanan alamiah penyakit lupus itu sendiri.

Autoimun yang Menyerang Tubuh Sendiri

Lupus termasuk penyakit autoimun, yakni kondisi ketika sistem kekebalan tubuh kehilangan kemampuan membedakan antara sel asing dan jaringan tubuh sendiri. 

Akibatnya, sistem imun justru menyerang organ sehat.

Dalam kondisi normal, sistem imun bekerja secara terkoordinasi layaknya sebuah orkestra. 

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Nasional

Sosok Syafiuddin, Anggota DPR Dukung Presiden Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatra

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Lupus
penyakit seribu wajah
dr. Santi Sumihar R. Parhusip
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Sedang Dilanda Banjir, Waspada Penyakit ‘Seribu Wajah’, Bisa Sebabkan Gagal Ginjal

Sedang Dilanda Banjir, Waspada Penyakit ‘Seribu Wajah’, Bisa Sebabkan Gagal Ginjal

10 Mei 2025 Memperingati Hari Apa? Ada Peringatan Invasi Nazi Jerman ke Belanda

10 Mei 2025 Memperingati Hari Apa? Ada Peringatan Invasi Nazi Jerman ke Belanda

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas