Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Putri Sulung Mpok Alpa Pulang usai Hilang 3 Hari, Sherly Minta Maaf dan Ungkap Keberadaannya

Sempat hilang, putri sulung mendiang komedian Mpok Alpa, Sherly disebut sudah pulang.  Kemana Sherly pergi selama tak ada kabar 3 hari?

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Anita K.W
zoom-in Putri Sulung Mpok Alpa Pulang usai Hilang 3 Hari, Sherly Minta Maaf dan Ungkap Keberadaannya
instagram
ANAK MPOK ALPA - Keluarga Mpok Alpa saat sang komedian masih hidup. Sempat hilang, putri sulung mendiang komedian Mpok Alpa, Sherly disebut sudah pulang.  Kemana Sherly pergi selama tak ada kabar 3 hari? 

Ringkasan Berita:
  • Keluarga Mpok Alpa lega karena Sherly putri sulungnya sudah pulang.
  • Terungkap kemana kepergian Sherly selama hilang 3 hari.
  • Begini kondisi terkini Sherly.

 

 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat hilang, putri sulung mendiang komedian Mpok Alpa, Sherly disebut sudah pulang. 


Sherly anak kandung almarhum Mpok Alpa menghilang jelang sidang penetapan ahli waris mendiang Mpok Alpa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca juga: Kakak Mpok Alpa Sebut Sherly Sudah Pulang ke Rumah setelah 3 Hari Hilang, Terungkap Kondisinya


Kabar hilangnya Sherly disadari ayah sambungnya, Aji Darmaji alias Idung.

Sherly tidak dapat dihubungi dalam tiga hari terakhir. 

Rekomendasi Untuk Anda

Putri sambungnya itu tiba-tiba tak ada kabar, ponselnya pun tak bisa dihubungi. 

Kini Sherly sudah kembali pulang ke rumah.

Kabar kepulangan Sherly diungkap kakak Mpok Alpa, yakni Mpok Banong.


Mpok Banong memastikan bahwa saat ini kondisi Sherly baik-baik saja.

"Alhamdulillah Kak Sherly udah di rumah," ucap Mpok Banong, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (15/12/2025).

Ia memastikan keponakannya itu dalam kondisi baik. 

"Baik-baik aja terus Alhamdulillah."

Terungkap Keberadaan Sherly saat Hilang

PERWALIAN ANAK - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly hadir sebagai saksi dalam sidang permohonan perwalian anakdi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Sherly ditemani oleh tim kuasa hukum ayah sambungnya, Aji Darmaji. Permohonan perwalian anak diajukan Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa. (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah).
PERWALIAN ANAK - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly hadir sebagai saksi dalam sidang permohonan perwalian anakdi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Sherly ditemani oleh tim kuasa hukum ayah sambungnya, Aji Darmaji. Permohonan perwalian anak diajukan Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa. (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)

Lantas, kemanakah Sherly saat 3 hari menghilang? 

Mpok Banong ungkap jika Sherly menginap di rumah temannya saat dikabarkan tiga hari menghilang.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Mpok Alpa
Sherly anak Mpok Alpa hilang
Aji Darmaji
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas