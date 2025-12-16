Putri Sulung Mpok Alpa Pulang usai Hilang 3 Hari, Sherly Minta Maaf dan Ungkap Keberadaannya

Ringkasan Berita: Keluarga Mpok Alpa lega karena Sherly putri sulungnya sudah pulang.

Terungkap kemana kepergian Sherly selama hilang 3 hari.

Begini kondisi terkini Sherly.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sempat hilang, putri sulung mendiang komedian Mpok Alpa, Sherly disebut sudah pulang.



Sherly anak kandung almarhum Mpok Alpa menghilang jelang sidang penetapan ahli waris mendiang Mpok Alpa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Baca juga: Kakak Mpok Alpa Sebut Sherly Sudah Pulang ke Rumah setelah 3 Hari Hilang, Terungkap Kondisinya



Kabar hilangnya Sherly disadari ayah sambungnya, Aji Darmaji alias Idung.

Sherly tidak dapat dihubungi dalam tiga hari terakhir.

Rekomendasi Untuk Anda

Putri sambungnya itu tiba-tiba tak ada kabar, ponselnya pun tak bisa dihubungi.

Kini Sherly sudah kembali pulang ke rumah.

Kabar kepulangan Sherly diungkap kakak Mpok Alpa, yakni Mpok Banong.



Mpok Banong memastikan bahwa saat ini kondisi Sherly baik-baik saja.

"Alhamdulillah Kak Sherly udah di rumah," ucap Mpok Banong, dikutip dari YouTube Intens Investigasi, Senin (15/12/2025).

Ia memastikan keponakannya itu dalam kondisi baik.

"Baik-baik aja terus Alhamdulillah."

Terungkap Keberadaan Sherly saat Hilang

PERWALIAN ANAK - Putri sulung mendiang Mpok Alpa, Sherly hadir sebagai saksi dalam sidang permohonan perwalian anakdi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Sherly ditemani oleh tim kuasa hukum ayah sambungnya, Aji Darmaji. Permohonan perwalian anak diajukan Aji Darmaji, suami almarhumah Mpok Alpa. (Tribunnews.com/Fauzi Alamsyah). (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah)

Lantas, kemanakah Sherly saat 3 hari menghilang?

Mpok Banong ungkap jika Sherly menginap di rumah temannya saat dikabarkan tiga hari menghilang.