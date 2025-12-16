Terjemahan Lirik Lagu Give Me Something - OneRepublic: Give Me Something, Someone To Love

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu Give Me Something yang dinyanyikan oleh OneRepublic, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia. Lagu ini resmi dirilis pada 12 Desember 2025 dan dapat didengarkan di berbagai platform musik digital.

Give Me Something dipilih sebagai lagu tema gim video Arknights: Endfield, yang merupakan spin-off dari gim mobile Arknights yang pertama kali meluncur pada 2019.

Lagu ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 11 Desember 2025, bertepatan dengan penayangan trailer Arknights: Endfield di ajang The Game Awards. Sementara itu, gim tersebut dijadwalkan rilis secara global pada 22 Januari 2026.

Secara makna, Give Me Something menggambarkan pergulatan batin seseorang yang berada di tengah ketidakpastian. Liriknya menyoroti harapan akan sebuah tanda, keyakinan, atau alasan untuk terus melangkah di situasi yang gelap dan penuh tantangan. Tema ini selaras dengan atmosfer Arknights: Endfield yang menampilkan dunia futuristik dengan konflik moral, perjuangan, dan pilihan-pilihan berat.

OneRepublic sendiri merupakan band pop rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada 2002 dan dipimpin oleh Ryan Tedder sebagai vokalis utama. Grup ini dikenal lewat lagu-lagu hits seperti “Apologize,” “Counting Stars,” dan “Secrets.” Dengan ciri khas lirik emosional dan aransemen megah, OneRepublic kerap dipercaya mengisi soundtrack film, serial, hingga gim video berskala global.

Melalui Give Me Something OneRepublic kembali menunjukkan kemampuannya menyatukan emosi, cerita, dan visual, menjadikan lagu ini tak hanya sebagai pengiring gim, tetapi juga karya yang berdiri kuat secara musikal dan makna.

Lirik dan Terjemahan Give Me Something - OneRepublic

[Intro]

(Give me, give me, give me something)

(Beri aku, beri aku, beri aku sesuatu)

(Give me, give me something)

(Beri aku, beri aku sesuatu)

(Love, love, give me something)

(Cinta, cinta, beri aku sesuatu)

[Verse 1]

Switched a light, cracked a door

Menyalakan lampu, membuka pintu sedikit

Started wishing, found a mission

Mulai berharap, menemukan sebuah tujuan

Break a glass, ring the bell

Memecahkan kaca, membunyikan bel