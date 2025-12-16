Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Lirik Lagu

Terjemahan Lirik Lagu Give Me Something - OneRepublic: Give Me Something, Someone To Love

Simak lirik lagu dan terjemahan Give Me Something milik OneRepublic dalam artikel berikut ini.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Rinanda DwiYuliawati
Editor: Ayu Miftakhul Husna
zoom-in Terjemahan Lirik Lagu Give Me Something - OneRepublic: Give Me Something, Someone To Love
Andari Wulan Nugrahani/Instagram Story
ILUSTRASI MUSIK LAGU - Ilustrasi headphone yang dibuat menggunakan fiur Instagram Story, Senin (13/10/2025). Simak lirik dan terjemahan lagu berjudul Give Me Something milik OneRepublic. 

TRIBUNNEWS.COM -  Berikut ini lirik lagu Give Me Something yang dinyanyikan oleh OneRepublic, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia. Lagu ini resmi dirilis pada 12 Desember 2025 dan dapat didengarkan di berbagai platform musik digital.

Give Me Something dipilih sebagai lagu tema gim video Arknights: Endfield, yang merupakan spin-off dari gim mobile Arknights yang pertama kali meluncur pada 2019.

Lagu ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 11 Desember 2025, bertepatan dengan penayangan trailer Arknights: Endfield di ajang The Game Awards. Sementara itu, gim tersebut dijadwalkan rilis secara global pada 22 Januari 2026.

Secara makna, Give Me Something menggambarkan pergulatan batin seseorang yang berada di tengah ketidakpastian. Liriknya menyoroti harapan akan sebuah tanda, keyakinan, atau alasan untuk terus melangkah di situasi yang gelap dan penuh tantangan. Tema ini selaras dengan atmosfer Arknights: Endfield yang menampilkan dunia futuristik dengan konflik moral, perjuangan, dan pilihan-pilihan berat.

OneRepublic sendiri merupakan band pop rock asal Amerika Serikat yang dibentuk pada 2002 dan dipimpin oleh Ryan Tedder sebagai vokalis utama. Grup ini dikenal lewat lagu-lagu hits seperti “Apologize,” “Counting Stars,” dan “Secrets.” Dengan ciri khas lirik emosional dan aransemen megah, OneRepublic kerap dipercaya mengisi soundtrack film, serial, hingga gim video berskala global.

Melalui Give Me Something OneRepublic kembali menunjukkan kemampuannya menyatukan emosi, cerita, dan visual, menjadikan lagu ini tak hanya sebagai pengiring gim, tetapi juga karya yang berdiri kuat secara musikal dan makna.

Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Gaze - Adhitia Sofyan OST Film Sore: Istri dari Masa Depan

Lirik dan Terjemahan Give Me Something - OneRepublic

Rekomendasi Untuk Anda

[Intro]

(Give me, give me, give me something)
(Beri aku, beri aku, beri aku sesuatu)

(Give me, give me something)
(Beri aku, beri aku sesuatu)

(Love, love, give me something)
(Cinta, cinta, beri aku sesuatu)

[Verse 1]

Switched a light, cracked a door
Menyalakan lampu, membuka pintu sedikit

Started wishing, found a mission
Mulai berharap, menemukan sebuah tujuan

Break a glass, ring the bell
Memecahkan kaca, membunyikan bel

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/4
1234
Tags:
Lirik Lagu
Evergreen
OneRepublic
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas