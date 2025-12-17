Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Seleb
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Ridwan Kamil dan Kehidupan Pribadinya

Sindir Perceraian Atalia dan Ridwan Kamil Lewat Lagu Monolog, Zanzabella Pahami Perasaan Bu Cinta

Selebgram Zanzabella menyindir perceraian Atalia Praratya dan Ridwan Kamil lewat lagu Monolog.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Gabriella Gunatyas
Editor: Salma Fenty
zoom-in Sindir Perceraian Atalia dan Ridwan Kamil Lewat Lagu Monolog, Zanzabella Pahami Perasaan Bu Cinta
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
RUMAH TANGGA ATALIA - Anggota DPR RI terpilih Atalia Praratya, saat ditemui usai menghadiri acara Penutupan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2024, di Gedung Lemhanas RI, Jakarta, Minggu (29/8/2024). Kasus perceraian Atalia Praratya dengan Ridwan Kamil disindir Zanzabella lewat lagu Monolog. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM - Bahtera rumah tangga yang dibina politisi Atalia Praratya dengan suaminya, Ridwan Kamil selama 29 tahun itu kini berada di jurang perpisahan.

Jauh sebelum Atalia Praratya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, pernikahan yang dibangun sejak tahun 1996 itu terbilang jauh dari isu-isu miring.

Sayangnya di bulan Maret lalu, keretakan rumah tangga Atalia Praratya dengan pria bernama asli Mochamad Ridwan Kamil itu santer terdengar.

Sebab di momen itu, muncul sosok selebgram berusia 25 tahun, Lisa Mariana yang mengaku pernah menjalin hubungan spesial dengan suami wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu.

Lewat unggahan di Instagram @lisamarianaaa, ia mengumbar soal kisah asmara terlarangnya dengan Ridwan Kamil yang terjadi di tahun 2021 silam.

Tak hanya itu, dari hubungan tidak sah tersebut Lisa Mariana mengklaim telah melahirkan seorang anak yang digembar-gemborkannya sebagai darah daging pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

Sejak nama suaminya santer disebut-sebut memiliki hubungan terlarang dengan istri seniman Doris Setiawan alias Edho, Atalia pun mendadak bungkam.

Pun soal keharmonisan yang sering kali ditunjukkan keduanya di hadapan publik ikut sirna.

Puncaknya, politisi 52 tahun itu melayangkan gugatan cerai terhadap Ridwan kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung Jawa Barat.

Gugatan ibu dua anak terhadap Ridwan Kamil itu juga telah dikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.

Baca juga: Dukung Aksi Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil, Zanzabella Tegas Tak Normalisasi Pengkhianatan

Kini keputusan politisi Partai Golkar yang menggugat cerai Ridwan Kamil itu pun menuai pro dan kontra.

Tak sedikit pihak yang menyayangkan aksi Atalia yang memilih bercerai dari pria yang telah memberinya dua orang anak itu, namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan.

Salah satu komentar untuk Atalia datang dari selebgram Tengku Zanzabella.

Lewat unggahan Instagram pribadinya, wanita yang akrab disapa Zanza itu mengunggah potret lawas Atalia bersama Kang Emil.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/3
123
Tags:
Ridwan Kamil
Atalia Praratya
Zanzabella
cerai
Meaningful
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas