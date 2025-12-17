Sindir Perceraian Atalia dan Ridwan Kamil Lewat Lagu Monolog, Zanzabella Pahami Perasaan Bu Cinta

Ringkasan Berita: Kisruh rumah tangga Atalia Prartya dengan Ridwan Kamil yang berujung pada gugatan cerai.

Zanzabella menyindir soal perceraian Atalia Praratya dengan Ridwan Kamil lewat lagu yang berjudul Monolog.

Duduk perkara isu perselingkuhan Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana berhembus.

TRIBUNNEWS.COM - Bahtera rumah tangga yang dibina politisi Atalia Praratya dengan suaminya, Ridwan Kamil selama 29 tahun itu kini berada di jurang perpisahan.

Jauh sebelum Atalia Praratya memutuskan untuk menggugat cerai suaminya, pernikahan yang dibangun sejak tahun 1996 itu terbilang jauh dari isu-isu miring.

Sayangnya di bulan Maret lalu, keretakan rumah tangga Atalia Praratya dengan pria bernama asli Mochamad Ridwan Kamil itu santer terdengar.

Sebab di momen itu, muncul sosok selebgram berusia 25 tahun, Lisa Mariana yang mengaku pernah menjalin hubungan spesial dengan suami wanita yang akrab disapa Bu Cinta itu.

Lewat unggahan di Instagram @lisamarianaaa, ia mengumbar soal kisah asmara terlarangnya dengan Ridwan Kamil yang terjadi di tahun 2021 silam.

Tak hanya itu, dari hubungan tidak sah tersebut Lisa Mariana mengklaim telah melahirkan seorang anak yang digembar-gemborkannya sebagai darah daging pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.

Sejak nama suaminya santer disebut-sebut memiliki hubungan terlarang dengan istri seniman Doris Setiawan alias Edho, Atalia pun mendadak bungkam.

Pun soal keharmonisan yang sering kali ditunjukkan keduanya di hadapan publik ikut sirna.

Puncaknya, politisi 52 tahun itu melayangkan gugatan cerai terhadap Ridwan kamil ke Pengadilan Agama (PA) Bandung Jawa Barat.

Gugatan ibu dua anak terhadap Ridwan Kamil itu juga telah dikonfirmasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, Dede Supriadi.

“Benar, perkara gugatan cerai tersebut sudah masuk dan akan mulai disidangkan dalam waktu dekat,” ujar Dede, seperti dikutip dari Grid.id.

Kini keputusan politisi Partai Golkar yang menggugat cerai Ridwan Kamil itu pun menuai pro dan kontra.

Tak sedikit pihak yang menyayangkan aksi Atalia yang memilih bercerai dari pria yang telah memberinya dua orang anak itu, namun tak sedikit juga yang memberikan dukungan.

Salah satu komentar untuk Atalia datang dari selebgram Tengku Zanzabella.

Lewat unggahan Instagram pribadinya, wanita yang akrab disapa Zanza itu mengunggah potret lawas Atalia bersama Kang Emil.