Film Bioskop

Film Kafir, Gerbang Sukma Tayang di Bioskop 29 Januari 2026, Berikut Sinopsis dan Daftar Pemainnya

Film Kafir, Gerbang Sukma segera tayang di bioskop pada Januari 2026, berikut sinopsis dan daftar pemainnya.

Penulis: Oktaviani Wahyu Widayanti
Editor: Ayu Miftakhul Husna
Istimewa
ILUSTRASI FILM BIOSKOP - Ilustrasi Film Bioskop dibuat melalui Moicrosoft Power Point pada Sabtu(19/10/2025). Berikut sinopsis dan daftar pemain film Kafir, Gerbang Sukma, yang segera tayang di bioskop pada Januari 2026, mendatang. 

TRIBUNNEWS.COM - Kafir, Gerbang Sukma merupakan film dengan genre horor terbaru.

Film Kafir, Gerbang Sukma segera tayang di bioskop pada 29 Januari 2026, mendatang.

Dikutip dari imdb.com, Kafir, Gerbang Sukma digarap oleh sutradara Azhar Kinoi Lubis.

Cerita film Kafir, Gerbang Sukma ditulis oleh Upi dan Dea April.

Film Kafir, Gerbang Sukma diperankan oleh Putri Ayudya, Rangga Azof, Nadya Arina, Indah Permatasari, dan masih banyak pemain lainnya.

Sinopsis Film Kafir, Gerbang Sukma

Bercerita mengenai kisah masa lalu yang belum pernah selesai.

Herman adalah suami dari Sri yang meninggal karena santet.

Setelah delapan tahun sejak kematian tragis Herman, Sri dan keluarganya mencoba menata kembali hidupnya.

Sri memiliki dua oang anak yaitu Dina dan Andi.

Andi sudah menikah dengan perempuan bernama Rani.

Sri tiba-tiba mendapatkan kabar buruk dari bapaknya, jika ibunya sedang sakit keras. 

Mendengar kabar itu, Sri langsung bergegas menjenguk ibunya.

Namun ketika mereka datang menjenguk, disitulah mulai terjadi adanya tanda-tanda awal malapetaka. 

Karena ada dosa masa lalu yang disembunyikan Sri, kini keluarganya dalam bahaya.

Imbas dari masalah itu mengancam keselamatan keluarganya.

Halaman 1/2
12
Tags:
Kafir Gerbang Sukma
film bioskop
Jadwal tayang
