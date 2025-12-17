Film Kafir, Gerbang Sukma Tayang di Bioskop 29 Januari 2026, Berikut Sinopsis dan Daftar Pemainnya

TRIBUNNEWS.COM - Kafir, Gerbang Sukma merupakan film dengan genre horor terbaru.

Film Kafir, Gerbang Sukma segera tayang di bioskop pada 29 Januari 2026, mendatang.

Dikutip dari imdb.com, Kafir, Gerbang Sukma digarap oleh sutradara Azhar Kinoi Lubis.

Cerita film Kafir, Gerbang Sukma ditulis oleh Upi dan Dea April.

Film Kafir, Gerbang Sukma diperankan oleh Putri Ayudya, Rangga Azof, Nadya Arina, Indah Permatasari, dan masih banyak pemain lainnya.

Baca juga: Manfaatkan AI, Emiten Teknologi Tawarkan Ekosistem Baru Produksi Film dan Iklan Digital

Sinopsis Film Kafir, Gerbang Sukma

Bercerita mengenai kisah masa lalu yang belum pernah selesai.

Herman adalah suami dari Sri yang meninggal karena santet.

Rekomendasi Untuk Anda

Setelah delapan tahun sejak kematian tragis Herman, Sri dan keluarganya mencoba menata kembali hidupnya.

Sri memiliki dua oang anak yaitu Dina dan Andi.

Andi sudah menikah dengan perempuan bernama Rani.

Sri tiba-tiba mendapatkan kabar buruk dari bapaknya, jika ibunya sedang sakit keras.

Baca juga: Lakoni Adegan Ranjang di Film Dalam Sujudku, Marcell Darwin Minta Restu Istri

Mendengar kabar itu, Sri langsung bergegas menjenguk ibunya.

Namun ketika mereka datang menjenguk, disitulah mulai terjadi adanya tanda-tanda awal malapetaka.

Karena ada dosa masa lalu yang disembunyikan Sri, kini keluarganya dalam bahaya.

Imbas dari masalah itu mengancam keselamatan keluarganya.