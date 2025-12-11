Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour

Jadwal 16 Besar Odisha Masters 2025 Hari Ini: Rian/Rahmat hingga Dejan/Bernadine Beraksi

Badminton 16 besar Odisha Masters 2025 menampilkan 16 wakil Indonesia termasuk Rian/Rahmat, Dejan/Bernadine, hingga Lanny/Tiwi.

Penulis: Niken Thalia
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
Jadwal 16 Besar Odisha Masters 2025 Hari Ini: Rian/Rahmat hingga Dejan/Bernadine Beraksi
PBSI
RIAN/RAHMAT - Pasangan anyar ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat, saat bertanding melawan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) dalam perempat final Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, pada 17 Oktober 2025. Jadwal 16 besar Odisha Masters 2025. (Foto Arsip Oktober 2025). Dok/PBSI 

Ringkasan Berita:
  • Badminton babak 16 besar Odisha Masters 2025 panggung 16 wakil Indonesia berjuang rebut tiket babak perempat final
  • Ada Rian Ardianto/Rahmat Hidayat yang coba peruntungannya demi bisa melesat jauh di turnamen super 100
  • Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana hingga Marwan Faza/Aisyah Pranata juga berjuang ke 8 besar

TRIBUNNEWS.COM - Jadwal badminton 16 besar Odisha Masters 2025 menampilkan sebanyak 16 wakil Indonesia, Kamis (11/12/2025).

Berlangsung di Jawahar lal Nehru Stadium, India, deretan unggulan besutan Merah-Putih coba peruntungan ke perempat final.

Ada pasangan anyar Rian Ardianto/Rahmat Hidayat yang akhrinya kembali mentas di BWF World Tour setelah debut di tur Eropa.

Rian/Rahmat yang merupakan salah satu andalan di ganda putra memiliki status mentereng dalam misi berburu banyak poin BWF.

Menyandang status unggulan ke-7, Rian/Rahmat punya modal apik untuk bisa mendapat hasil manis di 16 besar.

Dalam perburuannya ke 8 besar, Rian/Rahmat bakal bertemu dengan wakil Malaysia, Goh Boon Zhe/Wong Vin Sean.

Baca juga: Rekap Hasil Odisha Masters 2025: 6 Wakil Indonesia Kompak Menang, Dejan/Bernadine Lolos 16 Besar

Di atas kertas Rian/Rahmat diunggulkan. Diharapkan ini sinyal apik bagi keduanya untuk melaju ke perempat final.

Dari sektor lain, ganda campuran masih mengandalkan dua pasangan yang berstatus unggulan.

Ialah Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana dan Marwan Faza/Aisyah Pranata.

Dua pasangan yang masing-masing sudah pernah juara di tur India sejak Syed Modi dan Guwahati Masters, memaksa sisa-sisa tenaganya.

lihat fotoDEJAN/BERNADINE - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Wardana berdiri di podium utama Syed Modi India International 2025 setelah meraih gelar juara di Lucknow, India, pada 30 November 2025. Dok/PBSI
Dengan harapan lewat Odisha Masters 2025 dengan level super 100 ini bisa membantu menaikkan peringkat dunia.

Top 50 adalah incaran kedua pasangan sementara ini, kelolosan ke perempat final Odisha Masters 2025 harga mati.

Terakhir di ganda putri juga ada pasangan baru, Lanny Tria/Amallia Cahaya yang akan bertanding.

Berstatus unggulan ke-5, mereka akan berduel dengan Chou Yun An/Sung Yu-Hsuan (Taiwan) yang non-unggulan.

Berikut jadwal lengkap 16 besar Odisha Masters 2025 wakil Indonesia, pertandingan dimulai pukul 11.30 WIB.

Jadwal 16 Besar Odisha Masters 2025

Sport

Halaman 1/3
123
Tags:
BWF World Tour
jadwal Badminton hari ini
Odisha Masters 2025
Jadwal Odisha Masters 2025
Wakil Indonesia
Badminton
Dejan/Bernadine
Tribunnews
Berita Terkini
