5 Jadwal Launching Tim MotoGP 2026 - Aprilia di Antara VR46 dan Ducati

TRIBUNNEWS.COM - 5 jadwal launching tim MotoGP 2026 resmi dirilis, Aprilia menambah agenda peluncuran untuk musim 2026 mengikuti jejak Ducati yang akan berlangsung bulan Januari 2026 di Italia.

Seperti diketahui, MotoGP 2026 memang masih akan dihelat pada bulan Februari 2026 awal untuk mengarungi tes pramusim terlebih dahulu sebelum masuk kalender balapan MotoGP 2026.

Musim balap tahun 2026 akan dimulai pada 27 Februari hingga 1 Maret dengan Grand Prix Thailand, yang merupakan seri pertama sekaligus pembuka dari total 22 seri di tahun 2026.

Karena musim 2026 akan segera tiba, tim-tim sudah mulai menentukan jadwal peluncuran mereka. Sebelumnya sudah diawali tiga tim Ducati dari VR46, Ducati Lenovo, dan Gresini.

Di luar dari Ducati, ada Prima Pramac Yamaha selaku tim satelite pabrikan Jepang yang juga telah mengumumkan tanggal peluncuran tim untuk musim 2026.

Baru-baru ini jika melansir Crash, Aprilia Racing telah mengumumkan tanggal mereka yang menariknya dihelat setelah acara VR46 Ducati dan sebelum Ducati Lenovo.

Berikut daftar lengkap mengenai kapan dan di mana masing-masing dari 11 tim MotoGP akan mengadakan acara peluncuran musim 2026 mereka.

lihat foto MARQUEZ VS BEZZECCHI - Persaingan Marc Marquez #93 dengan Marco Bezzecchi #72 dalam perhelatan sprint race MotoGP Jerman 2025 di Sirkuit Sachsenring, pada 12 Juli 2025. (Foto Arsip Juli 2025). (Foto: MotoGP)

Prima Pramac Racing Yamaha

Tanggal peluncuran tim Prima Pramac Yamaha akan berlagsung pada 13 Januari 2026 mendatang di Accademia Musicale Della Chigiana, Italia.

Tim Pramac Yamaha saat ini dijadwalkan menjadi tim MotoGP pertama yang mengadakan acara peluncuran di tahun 2026.

Dikabarkan tim ini akan memamerkan corak (warna) mereka untuk musim baru pada 13 Januari di Siena.

Acara ini juga akan menjadi acara resmi pertama bagi juara World Superbike tiga kali, Toprak Razgatlioglu, sebagai pembalap MotoGP dengan seragam tim.

Bintang asal Turki ini, yang akan berpasangan dengan Jack Miller di tahun 2026, telah melakukan uji coba publik pada bulan November di Valencia. Namun, ia melakukannya dengan motor M1 yang benar-benar polos karena terikat kontrak dengan BMW.

Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati

14 Januari 2026 di Roma, Italia, akan jadi agenda VR46 Ducati untuk mengenalkan tim barunya yang akan mengarungi MotoGP 2026 mendatang.

Tim MotoGP milik Valentino Rossi ini akan memasuki musim kelimanya di kelas utama pada tahun 2026. Mereka akan tampil dengan susunan pembalap Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli.

Bersama Diggia yang tetap menggunakan motor spesifikasi pabrikan dan Morbidelli menggunakan motor tahun lalu (GP25) VR46 berharap bisa meningkatkan perolehan enam podium yang mereka raih pada musim 2025.