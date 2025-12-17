Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
BWF World Tour Finals

Hasil BWF World Tour Finals 2025: Jojo Terbantai Skor Afrika, Kunlavut Menang Dua Gim Langsung

Hasil BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie terbantai lewat skor afrika lawan Kunlavut Vitidsarn, pada Rabu (17/12/2025) siang WIB.

Penulis: Hafidh Rizky Pratama
Editor: Drajat Sugiri
Hasil BWF World Tour Finals 2025: Jojo Terbantai Skor Afrika, Kunlavut Menang Dua Gim Langsung
dok: PBSI
JONATAN CHRISTIE - Pebulutangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie saat tampil pada Denmark Open 2025 di Jyske Bank Arena, Odense, Denmark, Jumat (17/10/2025). - Jojo takluk atas unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, pada laga perdana Grup A BWF World Tour Finals 2025, Rabu (17/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Jonatan Christie kalah telak dari unggulan pertama Kunlavut Vitidsarn di laga perdana Grup A BWF World Tour Finals 2025 dengan skor 10-21, 14-21 dan kini berada di dasar klasemen.
  • Kekalahan ini membuat Kunlavut memimpin Grup A dan membuka peluang besar lolos ke semifinal, sementara Jojo wajib bangkit di dua laga sisa fase grup.
  • Jojo selanjutnya akan menghadapi Anders Antonsen dan Christo Popov. Dua kemenangan mutlak dibutuhkan agar peluang lolos ke semifinal tetap terbuka.

TRIBUNNEWS.COM - Hasil BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie terbantai lewat skor afrika di laga perdana Grup A tunggal putra, pada Rabu (17/12/2025) siang WIB.

Berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Jojo dibuat tak berdaya saat menghadapi unggulan pertama asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn.

Pebulu tangkis yang akrab disapa Jojo tersebut takluk dua gim langsung atas Kunlavut Vitidsarn dengan skor 10-21, 14-21 dalam tempo permainan 44 menit.

Atas kekalahan ini, membuat Jojo saat ini menempati posisi juru kunci Grup A tunggal putra BWF World Tour Finals 2025.

Sedangkan Kunlavut, ia berhak menempati puncak klasemen Grup A dan membuka peluang lolos ke semifinal.

KOREA OPEN 2025 - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, saat bertanding melawan Kenta Nishimoto asal Jepang dalam perempat final Korea Open 2025 di Suwon Gymnasium, pada 26 September 2025. Dok/PBSI
KOREA OPEN 2025 - Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, saat bertanding melawan Kenta Nishimoto asal Jepang dalam perempat final Korea Open 2025 di Suwon Gymnasium, pada 26 September 2025.

Setelah ini, Jojo akan menghadapi tunggal putra asal Denmark, Anders Antonsen, pada Kamis (18/12), lalu melawan Christo Popov di laga pamungkas Grup A, Jumat (19/12).

Jika ingin lolos ke semifinal, Jojo wajib menang atas dua tunggal putra tersebut.

Pasalnya peserta yang berhak lolos ke semifinal adalah mereka yang menempati peringkat 1-2 di klasemen akhir grup.

Jalannya Pertandingan

Pada awal gim pertama, Jojo tertinggal 1-2 terlebih dahulu dari Kunlavut.

Dua kali bola lob serangnya keluar bidang lapangan membuat dirinya tertinggal.

Namun Jojo mampu menyamakan menjadi 2-2 lewat backhand smash menyilang ala Taufik Hidayat.

Setelah itu, permainan rally cukup panjang tersaji untuk memperebutkan poin-poin berikutnya.

Kunlavut yang mulai panas menunjukkan smash-smash menyilangnya dan membuat ia mengungguli Jojo 5-3.

Kunlavut pun semakin menjauh 7-3, namun smash keras Jojo memperkecil ketertinggalan menjadi 7-4.

Jojo sejatinya berpeluang menambah poin setelahnya setelah mendapatkan bola nanggung di depan net, sayangnya pukulannya masih menyangkut.

Halaman 1/3
123
Tags:
Hasil BWF World Tourd Finals 2025
Hasil BWF World Tourd Finals
Badminton
Jojo
Jonatan Christie
Kunlavut Vitidsarn
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Berita Terkini
