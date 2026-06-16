Leo/Daniel Menang WO Atas Wakil Denmark, Lolos 16 Besar Macau Open 2026 Tanpa Keringat

Ringkasan Berita: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mendapat keuntungan besar di babak 32 besar Macau Open 2026

Leo/Daniel langsung lolos ke 16 besar setelah lawan mereka dari Denmark, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer, mengundurkan diri sebelum pertandingan dimulai

Alasan di balik keputusan mundurnya Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer belum diketahui pasti

TRIBUNNEWS.COM - Pasangan ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, memastikan langkah ke babak 16 besar Macau Open 2026 tanpa harus bertanding di 32 besar.

Awalnya, Leo/Daniel dijadwalkan bertanding melawan pasangan Denmark, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer, di babak 32 besar Macau Open 2026 yang bertempat di Macau East Asian Games Dome, Selasa (16/6/2026).

Namun berdasarkan update di laman resmi BWF, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer memutuskan mundur sehingga Leo/Daniel dinyatakan menang walkover (WO).

Adapun untuk alasan di balik keputusan mundurnya Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer belum diketahui pasti.

Situasi tersebut jelas menjadi keuntungan Leo/Daniel yang tengah berusaha mengembalikan performa terbaik mereka.

Setelah menjuarai Thailand Open 2026, Leo/Daniel belum bisa konsisten di sejumlah turnamen berikutnya.

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TERSINGKIR DI AUSTRALIAN OPEN - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, terhenti di babak 16 besar Australian Open 2026 usai takluk dari unggulan kedua asal China, Liang Wei Keng/Wang Chang, di Sydney, Kamis (11/6/2026). Leo/Daniel lolos 16 besar Macau Open 2026 tanpa keringat setelah lawan mereka dari Denmark, Christian Faust Kjaer/Rasmus Kjaer, mengundurkan diri. (Tribunnews.com/Dok: PBSI)

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Di 32 besar Malaysia Masters 2026, Leo/Daniel harus angkat koper lebih awal setelah kalah dari pasangan China, Hu Ke Yuan/Lin Xiang Yi, dengan skor 19-21, 21-13, 15-21.

Hasil kurang memuaskan juga mereka alami di 32 besar Polytron Indonesia Open 2026. Leo/Daniel menyerah dari wakil Taiwan, Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan, dengan skor 16-21, 21-13, 19-21.

Sementara di 16 besar Australia Open 2026, Leo/Daniel kalah dari pasangan China, Liang Wei Keng/Wang Chang, dengan skor 15-21, 18-21.

Di babak 16 besar Macau Open 2026, Leo/Daniel akan menghadapi pemenang pertandingan antara Jin Yong/Lee Jong Min (Korea Selatan) vs Bryan Jeremy Goonting/Muhammad Haikal (Malaysia).

Dengan waktu istirahat yang lebih panjang, Leo/Daniel diharapkan mampu tampil all out di babak 16 besar Macau Open 2026.

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Dua Ganda Putra Indonesia Masih Berjuang

Selain Leo/Daniel, Indonesia masih memiliki dua pasangan ganda putra yang akan memulai perjuangannya di babak 32 besar Macau Open 2026, Selasa (16/6/2026).

Muh Putra Erwiansyah/Bagas Maulana dijadwalkan menghadapi unggulan pertama asal Malaysia, Nur Mohd Azriyn Ayub/Tan Wee Kiong.

Putra/Bagas bertekad bangkit setelah dalam tiga turnamen terakhir selalu tersingkir di babak 32 besar, yakni Thailand Open 2026, Malaysia Masters 2026, dan Australia Open 2026.

Sementara itu, Ali Fathir Rayhan/Devin Artha Wahyudi akan berhadapan dengan wakil Malaysia, Choong Hon Jian/Wong Vin Sean.

Leo/Daniel dkk diharapkan bisa melangkah jauh di turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut.

Terakhir kali ganda putra Indonesia meraih gelar Macau Open terjadi pada 2017 melalui pasangan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso.

(Tribunnews.com/Isnaini)