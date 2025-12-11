Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
SEA Games 2025

Bagan Semifinal SEA Games 2025: Potensi Timnas Putri Indonesia Ukir Sejarah Baru

Potensi Timnas Putri Indonesia mengukir sejarah baru sepanjang sejarah SEA Games, simak bagan semifinal yang menentukan calon lawan Garuda Pertiwi.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Dwi Setiawan
Dok. PSSI
SELEBRASI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol saat pertandingan uji coba melawan Nepal di Stadion Maguwoharjo Sleman, pada Rabu (26/11/2025) malam WIB. Timnas Putri Indonesia menanti lawan pada bagan semifinal SEA Games 2025. 

Ringkasan Berita:
  • Bagan semifinal SEA Games 2025 mengulas perjuangan Timnas Putri Indonesia untuk berjuang meraih sejarah baru di babak knock-out
  • Garuda Pertiwi berhasil lolos sebagai runner-up Grup A dengan perolehan 3 poin
  • Calon lawan Timnas Putri Indonesia masih akan ditentukan melalui laga grup B terakhir, yakni antara Myanmar, Vietnam, dan Filipina.

 

TRIBUNNEWS.COM - Bagan semifinal cabang olahraga (cabor) sepak bola putri SEA Games 2025.

Timnas Putri Indonesia berhasil melaju ke babak semifinal setelah finis sebagai tim posisi runner-up Grup A.

Kondisi tersebut dipastikan setelah Thailand berhasil mengalahkan Singapura skor 2-0 pada matchday grup terakhir, Rabu (11/12/2025) kemarin.

Kemenangan Gajah Perang tersebut sekaligus menggagalkan peluang Singapura untuk menggusur Timnas Putri Indonesia di tabel klasemen.

Walhasil, tim besutan Akira Higashiyama berhak lolos mendampingi Thailand, yang menempati podium teratas klasemen Grup A dengan perolehan 6 poin.

SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025)
SELEBRASI GARUDA PERTIWI - Para pemain Timnas Putri Indonesia merayakan gol yang dicetak oleh Isa Giuseppe Warps ke gawang Singapura pada laga Grup A SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Thailand pada Minggu (7/12/2025). (Instagram Timnas Indonesia - 7/12/2025)

Bagan Semifinal

Di fase semifinal, Thailand sebagai juara Grup A akan berhadapan dengan tim runner-up Grup B.

Sementara itu, Timnas Putri Indonesia yang lolos sebagai runner-up Grup A, akan menantang juara Grup B.

Penentuan lawan Thailand maupun Timnas Putri Indonesia masih menunggu hasil putaran grup terakhir, Kamis (11/12/2025) hari ini.

Baik Myanmar, Vietnam, maupun Filipina sama-sama masih memiliki peluang untuk memperebutkan dua tiket kelolosan melalui dua peringkat teratas Grup B.

Sementara ini, podium teratas klasemen dipegang oleh Myanmar dengan perolehan enam poin.

Pada laga terakhir, Myanmar akan berhadapan dengan Vietnam yang menguntit posisinya di urutan kedua dengan jarak tiga angka.

Sedangkan Filipina kini menempati posisi ketiga grup dengan perolehan 3 poin atau  perolehan serupa Vietnam.

Filipina sendiri akan berhadapan dengan Malaysia, yang telah dipastikan gugur di posisi dasar klasemen saat ini.

Masing-masing tim Grup B berlomba untuk mengamankan perolehan tiga poin pada satu laga tersisa.

Tags:
Bagan Semifinal SEA Games 2025
SEA Games 2025
Timnas Putri Indonesia
Thailand
Akira Higashiyama
Sepak Bola Putri SEA Games
