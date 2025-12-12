Hasil Akhir Timnas U22 Indonesia vs Myanmar: Menang Rasa Kalah, Garuda Gagal Lolos Semifinal

Ringkasan Berita: Timnas U22 Indonesia menang 3-1 atas Myanmar lewat gol Toni Firmansyah dan dua gol Jens Raven, namun tetap gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Garuda Muda kalah bersaing di klasemen runner-up terbaik karena produktivitas gol lebih rendah dari Malaysia meski selisih gol sama (+1).

Indonesia tampil dominan sepanjang laga, tetapi penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat kemenangan besar gagal tercapai.

TRIBUNNEWS.COM - Timnas U22 Indonesia dipastikan gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025 meskipun mampu mengalahkan Myanmar di laga pamungkas Grup C, Jumat (12/12/2025) malam.

Hasil akhir Timnas U22 Indonesia vs Myanmar yang berlangsung di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Skuad Garuda Muda.

Meski begitu, kemenangan Garuda ini terasa sia-sia. Lantaran Timnas U22 Indonesia tetap dipastikan gagal lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Timnas U22 Indonesia yang membutuhkan banyak gol untuk dapat lolos ke semifinal sejatinya tampil mendominasi pertandingan sejak menit pertama.

Namun sayangnya penyelesaian akhir yang kurang klinis membuat peluang-peluang Skuad Garuda terbuang percuma begitu saja.

BERUDEL - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada pertandingan pamungkas fase Grup C SEA Games 2025, di Stadion 700th Anniversary Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam WIB. (Twitter @timnasindonesia)

Alih-alih mencetak gol, Myanmar berhasil mencetak gol lebih dulu melalui sepakan plessing Min Maw Oo di menit ke-30.

Kemudian Skuad Garuda baru mampu menyamakan kedudukan lewat cocoran dari Toni Firmansyah jelang turun minum.

Di penghujung laga, Jens Raven mampu mencetak brace hingga membuat Timnas U22 Indonesia menang 3-1 atas Myanmar.

Meski begitu kemenangan ini membuat tim asuhan Indra Sjafri gagal lolos ke semifinal melalui jalur runner-up terbaik.

Pasalnya, Timnas U22 Indonesia kini berada urutan kedua di klasemen runner-up terbaik SEA Games 2025.

Garuda di berada di bawah Malaysia memiliki selisih gol yang sama yakni surplus satu.

Namun Timnas U22 Indonesia kalah dalam hal produktifitas mencetak gol dari Harimau Malaya yang mampu mencetak empat gol sedangkan Garuda tiga gol.

Jalannya Pertandingan

Timnas U22 Indonesia memulai pertandingan babak pertama dengan langsung tampil menyerang.

Baru tiga menit laga berjalan, Timnas U22 Indonesia langsung mendapat peluang lewat lemparan maut Robi Darwis.