Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Liga Inggris

Tottenham yang Kehilangan Arah, Waktu Thomas Frank Menipis

Apakah Thomas Frank layak dipertahankan setelah Tottenham digilas Nottingham 3-0?

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Muhammad N.R
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
zoom-in Tottenham yang Kehilangan Arah, Waktu Thomas Frank Menipis
JUSTIN TALLIS / AFP
THOMAS FRANK - Thomas Frank saat menjadi pelatih Brentford menenangkan para pemain selama pertandingan sepak bola Liga Utama Inggris antara Arsenal dan Brentford di Stadion Emirates di London pada 11 Februari 2023. Kekalahan 3-0 Tottenham atas Nottingham Forest pada Minggu (14/12) malam menghasilkan satu pertanyaan, apakah Thomas Frank layak dipertahankan sebagai pelatih? 

Ringkasan Berita:
  • Kekalahan 3-0 Tottenham di kandang Nottingham Forest pada Minggu (14/12) kemarin menyisakan pilu bagi tim yang diasuh Thomas Frank. Tim yang kehilangan arah, tidak tahu cara menyerang, dan hampir kehilangan kepercayaan dari publik.
  • Tottenham kini berada di peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan inkonsistensi performa mereka.
  • Waktu Thomas Frank di Tottenham menipis jika tidak cepat teratasi siap-siap dipecat.

TRIBUNNEWS.COM - Kekalahan 3-0 Tottenham atas Nottingham Forest pada Minggu (14/12) malam menghasilkan satu pertanyaan, apakah Thomas Frank layak dipertahankan sebagai pelatih?

Setelah dua pertandingan selumnya menang cleansheet, 3-0 atas Slavia Praha dan 2-0 atas Brentford, Tottenham tak berdaya ketika bermain di City Ground.

Tim asuhan Thomas Frank dibombardir dengan 15 tembakan percobaan yang dihasilkan oleh skuat Sean Dyche.

SELEBRASI - Selebrasi pemain Tottenham Hotspur saat melawan Eintracht Frankfrut pada babak 8 besar Liga Eropa, Jumat (18/4/2025) dini hari WIB. Spur berhasil memenangkan pertandingan berkat gol tunggal penalti Dominic Solanke. (Laman resmi UEFA).
SELEBRASI - Selebrasi pemain Tottenham Hotspur saat melawan Eintracht Frankfrut pada babak 8 besar Liga Eropa, Jumat (18/4/2025) dini hari WIB. Spur berhasil memenangkan pertandingan berkat gol tunggal penalti Dominic Solanke. (Laman resmi UEFA). (UEFA.com)

Dari jumlah tersebut, enam di antaranya tepat sasaran. Sementara Spurs hanya menghasilkan 5 tembakan dan satu yang mengarah ke gawang.

Dalam ulasan The Standard menyebutkan, hasil tersebut mencerminkan penampilan yang mengerikan dari Tottenham.

Tim London Utara tersebut lemah secara mental dan fisik.

Rekomendasi Untuk Anda

Sebelum itu, dua bulan pertama musim pertamanya bersama Spurs, Frank menganggap bahwa hanya kekalahan atas Bournemouth lah yang merupakan penampilan terburuk timnya.

Tapi saat ini, penampilan tidak lagi bisa mencerminkan bagaimana mereka di awal musim.

Baca juga: Klasemen & Top Skor Liga Inggris: Teror Nyata Manchester City & Aston Villa, Haaland Terus Menggila

Saat melawan Monaco di mana laga berakhir imbang 0-0, Spurs diserang habis-habisan oleh Takumi Minamino dan kolega. Beruntung tidak ada gol yang tercipta.

Dua pekan setelahnya, Chelsea menjadi masalah bagi Tottenham yang bermain buruk.

Tidak terkecuali saat bertandang ke Emirates Stadium rival abadi mereka, Arsenal.

The Lilywhite dibantai 4-1 oleh The Gunners.

Penderitaan Spurs berlanjut saat dikalahkan PSG 5-3 dan Fulham yang secara mengejutkan mampu menang di Tottenham Hotspur Stadium 1-2.

Hasil hasil tersebut membawa Tottenham ke peringkat 11 klasemen Liga Inggris dari 16 pertandingan yang sudah dimainkan.

Pencapaian terburuk Spurs sejak 2008 lalu.

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Nasional

Prabowo Pingin Tanam Sawit di Papua, WALHI: Masyarakat Adat Tak Mau Dapat Bencana Ekologis

Super Skor

Neville Masih Percaya Arsenal Bisa Juara Liga Inggris Musim Ini

Halaman 1/3
123
Tags:
Liga Inggris
Thomas Frank
Tottenham Hotspur
Berita Liga Inggris
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas