Tottenham yang Kehilangan Arah, Waktu Thomas Frank Menipis

Ringkasan Berita: Kekalahan 3-0 Tottenham di kandang Nottingham Forest pada Minggu (14/12) kemarin menyisakan pilu bagi tim yang diasuh Thomas Frank. Tim yang kehilangan arah, tidak tahu cara menyerang, dan hampir kehilangan kepercayaan dari publik.

Tottenham kini berada di peringkat 11 klasemen Liga Inggris dengan inkonsistensi performa mereka.

Waktu Thomas Frank di Tottenham menipis jika tidak cepat teratasi siap-siap dipecat.

TRIBUNNEWS.COM - Kekalahan 3-0 Tottenham atas Nottingham Forest pada Minggu (14/12) malam menghasilkan satu pertanyaan, apakah Thomas Frank layak dipertahankan sebagai pelatih?

Setelah dua pertandingan selumnya menang cleansheet, 3-0 atas Slavia Praha dan 2-0 atas Brentford, Tottenham tak berdaya ketika bermain di City Ground.

Tim asuhan Thomas Frank dibombardir dengan 15 tembakan percobaan yang dihasilkan oleh skuat Sean Dyche.

SELEBRASI - Selebrasi pemain Tottenham Hotspur saat melawan Eintracht Frankfrut pada babak 8 besar Liga Eropa, Jumat (18/4/2025) dini hari WIB. Spur berhasil memenangkan pertandingan berkat gol tunggal penalti Dominic Solanke. (Laman resmi UEFA). (UEFA.com)

Dari jumlah tersebut, enam di antaranya tepat sasaran. Sementara Spurs hanya menghasilkan 5 tembakan dan satu yang mengarah ke gawang.

Dalam ulasan The Standard menyebutkan, hasil tersebut mencerminkan penampilan yang mengerikan dari Tottenham.

Tim London Utara tersebut lemah secara mental dan fisik.

Sebelum itu, dua bulan pertama musim pertamanya bersama Spurs, Frank menganggap bahwa hanya kekalahan atas Bournemouth lah yang merupakan penampilan terburuk timnya.

Tapi saat ini, penampilan tidak lagi bisa mencerminkan bagaimana mereka di awal musim.

Saat melawan Monaco di mana laga berakhir imbang 0-0, Spurs diserang habis-habisan oleh Takumi Minamino dan kolega. Beruntung tidak ada gol yang tercipta.

Dua pekan setelahnya, Chelsea menjadi masalah bagi Tottenham yang bermain buruk.

Tidak terkecuali saat bertandang ke Emirates Stadium rival abadi mereka, Arsenal.

The Lilywhite dibantai 4-1 oleh The Gunners.

Penderitaan Spurs berlanjut saat dikalahkan PSG 5-3 dan Fulham yang secara mengejutkan mampu menang di Tottenham Hotspur Stadium 1-2.

Hasil hasil tersebut membawa Tottenham ke peringkat 11 klasemen Liga Inggris dari 16 pertandingan yang sudah dimainkan.

Pencapaian terburuk Spurs sejak 2008 lalu.