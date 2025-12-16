Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Superskor
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
SEA Games 2025

Rekap Hasil Semifinal Futsal Putri SEA Games 2025: Indonesia Catat Sejarah Final Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia mencatat sejarah untuk pertama kali lolos ke partai final SEA Games setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Drajat Sugiri
zoom-in Rekap Hasil Semifinal Futsal Putri SEA Games 2025: Indonesia Catat Sejarah Final Pertama
Federasi Futsal Indonesia
DUEL BOLA - Pertandingan semifinal cabang olahraga futsal putri SEA Games 2025 antara Indonesia melawan tim tuan rumah Thailand di Nonthaburi Province Stadium, Selasa (16/12/2025). (FFI - 16/12/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Hasil semifinal futsal putri SEA Games 2025 berhasil dimenangkan oleh Vietnam dan Indonesia usai masing-masing menumbangkan Filipina dan Thailand
  • Kemenangan Vietnam dan Indonesia mengantarkan mereka lolos ke babak final
  • Sebaliknya, yang menerima kekalahan hanya berhak menjalani perebutan medali perunggu
  • Bagi Indonesia, partai final kali ini merupakan hal perdana dalam gelaran SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil semifinal cabang olahraga (cabor) futsal putri SEA Games 2025 yang menggelar laga antara Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Timnas Futsal Putri Indonesia, Selasa (16/12/2025).

Vietnam berhasil mengunci tiket ke partai puncak, alias perebutan medali emas setelah mengalahkan Filipina dengan skor dramatis.

Laga yang dihelat di Nonthaburi Province Stadium, Thailand berakhir untuk kemenangan Vietnam skor akhir 1-0.

Gol semata wayang Golden Stars dicatat oleh Tran Nguyet Vi pada menit ke-25 babak kedua.

Kemenangan tersebut mengantarkan Vietnam sebagai tim pertama yang menyegel tiket ke partai final, sekaligus catatan final ketiga dari Golden Stars sejak cabor futsal putri digelar pada edisi SEA Games 2007 silam.

Adapun pada edisi 2017 di Kuala Lumpur dan 2021 di Ha'nam, cabor futsal putri tidak menggunakan sistem round robbin.

Rekomendasi Untuk Anda

Yang artinya, tidak ada babak knock-out, seperti semifinal dan perebutan medali perunggu, perak, hingga emas.

Namun dalam dua edisi tersebut, Vietnam berhasil keluar sebagai peraih medali perak, di bawah dominasi Thailand yang menjadi empat kali juara dalam seluruh penyelenggaraan.

SEA Games 2025 Vietnam 16/12
LOLOS FINAL - Vietnam lolos ke final cabang olahraga futsal putri SEA Games 2025 usai mengalahkan Filipina skor 1-0 dalam partai semifinal yang dihelat di Nonthaburi Province Stadium, Thailand, Selasa (16/12/2025). (Facebook VFF - 16/12/2025)

Sementara itu, di pertandingan semifinal lain, Timnas Futsal Putri Indonesia mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah Thailand.

Garuda Pertiwi sempat mencuri gol lebih dahulu melalui penyelesaian Rosita Ikeu setelah menerima umpan dari sisi kiri.

Gol pivot milik Indonesia tersebut dapat membuka keunggulan Garuda Pertiwi di bawah satu menit jalannya pertandingan.

Ketertinggalan cepat membuat Thailand meningkatkan intensitas serangan.

Dengan dukungan penuh oleh suporter di tribun, Gajah Perang melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah gawang Indonesia yang dijaga Amelya Fitri.

Tekanan berkelanjutan tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-8 melalui gol Meekham Sangtawee yang menyamakan kedudukan.

Tak lama berselang, Thailand kembali merubah papan skor untuk berbalik unggul skor 2-1 melalui tendangan jarak jauh Darika Peanpailun pada menit 13.

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Seleb

Virgoun Lelah Selalu Dikaitkan dengan Inara Rusli: Sampai Mati Dia Ibu Anak-anak Gue

Nasional

MK Kabulkan Gugatan Ariel Noah dkk, Nilai Wajar Royalti Lagu Harus Jelas

Halaman 1/2
12
Tags:
Hasil Semifinal Futsal Putri SEA Games 2025
Hasil Futsal Putri SEA Games 2025
futsal
SEA Games 2025
Indonesia
Thailand
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
1
Arsenal
16
11
3
2
30
10
20
36
2
Man. City
16
11
1
4
38
16
22
34
3
Aston Villa
16
10
3
3
25
17
8
33
4
Chelsea
16
8
4
4
27
15
12
28
5
Crystal Palace
16
7
5
4
20
15
5
26
Lihat selengkapnya
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas