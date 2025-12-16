Rekap Hasil Semifinal Futsal Putri SEA Games 2025: Indonesia Catat Sejarah Final Pertama

Ringkasan Berita: Hasil semifinal futsal putri SEA Games 2025 berhasil dimenangkan oleh Vietnam dan Indonesia usai masing-masing menumbangkan Filipina dan Thailand

Kemenangan Vietnam dan Indonesia mengantarkan mereka lolos ke babak final

Sebaliknya, yang menerima kekalahan hanya berhak menjalani perebutan medali perunggu

Bagi Indonesia, partai final kali ini merupakan hal perdana dalam gelaran SEA Games.

TRIBUNNEWS.COM - Rekap hasil semifinal cabang olahraga (cabor) futsal putri SEA Games 2025 yang menggelar laga antara Vietnam vs Filipina dan Thailand vs Timnas Futsal Putri Indonesia, Selasa (16/12/2025).

Vietnam berhasil mengunci tiket ke partai puncak, alias perebutan medali emas setelah mengalahkan Filipina dengan skor dramatis.

Laga yang dihelat di Nonthaburi Province Stadium, Thailand berakhir untuk kemenangan Vietnam skor akhir 1-0.

Gol semata wayang Golden Stars dicatat oleh Tran Nguyet Vi pada menit ke-25 babak kedua.

Kemenangan tersebut mengantarkan Vietnam sebagai tim pertama yang menyegel tiket ke partai final, sekaligus catatan final ketiga dari Golden Stars sejak cabor futsal putri digelar pada edisi SEA Games 2007 silam.

Adapun pada edisi 2017 di Kuala Lumpur dan 2021 di Ha'nam, cabor futsal putri tidak menggunakan sistem round robbin.

Yang artinya, tidak ada babak knock-out, seperti semifinal dan perebutan medali perunggu, perak, hingga emas.

Namun dalam dua edisi tersebut, Vietnam berhasil keluar sebagai peraih medali perak, di bawah dominasi Thailand yang menjadi empat kali juara dalam seluruh penyelenggaraan.

LOLOS FINAL - Vietnam lolos ke final cabang olahraga futsal putri SEA Games 2025 usai mengalahkan Filipina skor 1-0 dalam partai semifinal yang dihelat di Nonthaburi Province Stadium, Thailand, Selasa (16/12/2025). (Facebook VFF - 16/12/2025)

Sementara itu, di pertandingan semifinal lain, Timnas Futsal Putri Indonesia mendapatkan perlawanan sengit dari tuan rumah Thailand.

Garuda Pertiwi sempat mencuri gol lebih dahulu melalui penyelesaian Rosita Ikeu setelah menerima umpan dari sisi kiri.

Gol pivot milik Indonesia tersebut dapat membuka keunggulan Garuda Pertiwi di bawah satu menit jalannya pertandingan.

Ketertinggalan cepat membuat Thailand meningkatkan intensitas serangan.

Dengan dukungan penuh oleh suporter di tribun, Gajah Perang melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah gawang Indonesia yang dijaga Amelya Fitri.

Tekanan berkelanjutan tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-8 melalui gol Meekham Sangtawee yang menyamakan kedudukan.

Tak lama berselang, Thailand kembali merubah papan skor untuk berbalik unggul skor 2-1 melalui tendangan jarak jauh Darika Peanpailun pada menit 13.