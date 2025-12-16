Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Timnas Indonesia

Indra Sjafri Dipecat, PSSI Cari Pelatih Timnas Indonesia Senior dan U22

PSSI akan menunjuk pelatih baru yang nantinya akan menangani jenjang U22 maupun level senior Timnas Indonesia setelah pemecatan Indra Sjafri.

Penulis: Bayu Satriyo Panegak
Editor: Drajat Sugiri
Indra Sjafri Dipecat, PSSI Cari Pelatih Timnas Indonesia Senior dan U22
PSSI.org
INDRA SJAFRI - Pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Sjafri berjalan di atas lapangan dalam salah satu pertandingan Piala Asia U20 China, 13-19 Februari 2025. Indra Sjafri dipecat oleh PSSI. (Website Federasi PSSI - 25/2/2025) 

Ringkasan Berita:
  • Indra Sjafri dan PSSI resmi mengakhiri hubungan kerja sama, Selasa (16/12/2025)
  • Kegagalan di SEA Games 2025 menjadi alasan utama PSSI mengambil keputusan tersebut
  • Kini, PSSI akan mencari sosok pelatih, yang akan menangani level senior dan U22 secara sekaligus.

TRIBUNNEWS.COM - PSSI resmi memberhentikan pelatih Indra Sjafri dari pelatih jabatan pelatih kepala U22 pada Selasa (16/12/2025).

Keputusan PSSI diambil pasca-performa Timnas Indonesia berakhir buruk di SEA Games 2025.

Pasukan Garuda tersingkir pada babak grup untuk pertama kalinya dalam tujuh gelaran terakhir.

Kontingen Merah Putih cuma mengoleksi 3 poin, berkat mengalahkan Myanmar pada partai terakhir skor 3-1.

Sedangkan di laga pembuka, Timnas Indonesia takluk mengejutkan atas Filipina, skor 1-0.

Garuda yang finis di urutan kedua Grup C tidak memenuhi ambang batas kelolosan di perhitungan klasemen predikat runner-up terbaik.

Timnas Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia, yang meraup poin dan selisih gol serupa, namun unggul melalui perolehan gol masuk.

Walhasil, Timnas Indonesia mesti tersingkir di laga grup setelah pada edisi sebelumnya di Kamboja berhasil mengalungkan medali emas.

GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar.
GAGAL LOLOS - Aksi gelandang Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner (kiri) saat berduel dengan pemain Myanmar pada laga pamungkas Grup C sepak bola putra SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiangmai, Thailand, Jumat (12/12/2025) malam. Garuda gagal lolos ke semifinal meski menang 3-1 atas Myanmar. (Dok. PSSI)

Hasil pertandingan SEA Games 2025 menjadi evaluasi besar PSSI terhadap Indra Sjafri.

Para pihak telah sepakat untuk mengakhiri kontrak kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban yang berlaku.

Hal tersebut diutarakan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, dalam sesi jumpa pers bersama awak media di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

"Hasil yang tidak menggembirakan kami sudah melaporkan pelaksanaan kepada rekan-rekan exco dan ketum dan waketum dan keseluruhan kepada federasi," ujar Sumardji kepada awak media, termasuk Tribunnews, Selasa (16/12/2025).

"Setelah bersama evaluasi, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi yang pertama adalah pengakhiran hubungan kerja antara coach Indra dengan PSSI," terang pria yang juga merupakan anggota Exco PSSI tersebut.

“Berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja tentu hak dan kewajiban berlaku sesuai kesepakatan/kontrak yang ada wajib untuk sama-sama menjalankan hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan federasi,” ucap Sumardji.

Baca juga: BREAKING NEWS: PSSI Pecat Indra Sjafri Buntut Kegagalan Timnas U-22 Indonesia di SEA Games 2025

Kepergian Indra Sjafri membuat kursi pelatih kepala U22 kosong.

