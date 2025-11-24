Daftar Harga Semua Model iPhone versi iBox di Akhir November 2025: iPhone 17 Mulai Rp17,2 Juta

TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar harga terbaru semua model iPhone yang dijual di iBox seluruh Indonesia pada akhir November 2025.

Apple telah memperkenalkan smartphone terbarunya yakni iPhone 17 pada September 2025 lalu.

Saat ini, iPhone 17 sudah bisa diperoleh melalui toko-toko yang menjual produk Apple, salah satunya iBox.

iBox sendiri merupakan salah satu distributor resmi produk Apple di Indonesia.

Tak hanya iPhone, beberapa produk seperti iPad, MacBook hingga aksesoris perangkat juga tersedia di iBox.

Berikut Tribunnews sajikan harga semua model iPhone versi iBox di akhir November 2025.

Daftar Harga

Dikutip dari situs resmi iBox, berikut daftar harga terbaru semua model iPhone:

- iPhone 13

Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 8.249.000 dari harga semula Rp 10.299.000

- iPhone 14

Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 9.749.000 dari harga semula Rp 12.499.000

Kapasitas Memori Internal 256 GB Rp 11.999.000 dari harga semula Rp 15.299.000

- iPhone 15

Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 11.249.000 dari harga semula Rp 14.499.000

Kapasitas Memori Internal 256 GB Rp 13.749.000 dari harga semula Rp 17.499.000

- iPhone 15 Plus

Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 13.499.000 dari harga semula Rp 16.499.000

Kapasitas Memori Internal 256 GB Rp 15.999.000 dari harga semula Rp 19.499.000.

- iPhone 16

Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 14.999.000 dari harga semula Rp 16.999.000