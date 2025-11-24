Daftar Harga Semua Model iPhone versi iBox di Akhir November 2025: iPhone 17 Mulai Rp17,2 Juta
iBox telah merilis daftar harga terbaru semua model iPhone mulai dari iPhone 13 hingga yang terbaru yakni iPhone 17.
Penulis: David AdiAdi
Editor: Endra Kurniawan
TRIBUNNEWS.COM – Berikut daftar harga terbaru semua model iPhone yang dijual di iBox seluruh Indonesia pada akhir November 2025.
Apple telah memperkenalkan smartphone terbarunya yakni iPhone 17 pada September 2025 lalu.
Saat ini, iPhone 17 sudah bisa diperoleh melalui toko-toko yang menjual produk Apple, salah satunya iBox.
iBox sendiri merupakan salah satu distributor resmi produk Apple di Indonesia.
Tak hanya iPhone, beberapa produk seperti iPad, MacBook hingga aksesoris perangkat juga tersedia di iBox.
Berikut Tribunnews sajikan harga semua model iPhone versi iBox di akhir November 2025.
Baca juga: Cara Terbaik Pilih iPhone 17 atau Samsung Galaxy S25, Intip Dulu Spesifikasi dan Harganya
Daftar Harga
Dikutip dari situs resmi iBox, berikut daftar harga terbaru semua model iPhone:
- iPhone 13
Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 8.249.000 dari harga semula Rp 10.299.000
- iPhone 14
Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 9.749.000 dari harga semula Rp 12.499.000
Kapasitas Memori Internal 256 GB Rp 11.999.000 dari harga semula Rp 15.299.000
- iPhone 15
Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 11.249.000 dari harga semula Rp 14.499.000
Kapasitas Memori Internal 256 GB Rp 13.749.000 dari harga semula Rp 17.499.000
- iPhone 15 Plus
Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 13.499.000 dari harga semula Rp 16.499.000
Kapasitas Memori Internal 256 GB Rp 15.999.000 dari harga semula Rp 19.499.000.
- iPhone 16
Kapasitas Memori Internal 128 GB Rp 14.999.000 dari harga semula Rp 16.999.000
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.