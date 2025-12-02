Pemanfaatan AI di Dunia HR Dorong Transformasi SDM Berbasis Teknologi dan Data

Ringkasan Berita: Adopsi teknologi kecerdasan buatan di dunia tenaga kerja jadi salah satu topik bahasan utama di penyelenggaraan HRX Indonesia 2025 di Jakarta.

Teknologi dan data kini dapat diintegrasikan dalam strategi SDM di organisasi perusahaan sehingga lebih manusiawi dan berdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KTM Solutions menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia pada penyelenggaraan HRX Indonesia 2025.

HRX Indonesia 2025 merupakan ajang para pemimpin HR, praktisi organisasi, serta penyedia teknologi SDM dari berbagai industri dan berlangsung di Jakarta pada 26 November 2025.

Kegiatan ini menampilkan puluhan pembicara membahas Artificial Intelligent (Al) di dunia HR, people analytics, organizational design, employee wellbeing dan pengembangan kepemimpinan.

"Transformasi SDM saat ini bergerak sangat cepat. Organisasi membutuhkan solusi yang bukan hanya modern, tetapi juga holistik dan terukur. Di HRX Indonesia 2025, kami ingin menunjukkan pendekatan tech-enabled consulting yang dapat mengakselerasi pertumbuhan bisnis," ujar Leonardus Mikael, Director of Commercial KTM Solutions dikutip Selasa, 2 Desember 2025.

Di penyelenggaraan HRX Indonesia 2025 pihaknya memperkenalkan solusi untuk kebutuhan organisasi modern sejak proses rekrutmen, pengembangan talenta, serta manajemen dampak sosial dan keberlanjutan.

Diantaranya, Recruitment Process Outsourcing (RPO) berupa layanan perekrutan end-to-end dengan integrasi psikometri dan dashboard analytics; Al Video Interview Platform untuk mempercepat evaluasi kandidat melalui analisis otomatis dan konsisten; Learning Management System (LMS) yang mendukung seluruh proses pembelajaran organisasi secara terstruktur; serta Online Psychometric Assessment sebagai alat evaluasi digital untuk mengukur potensi, kepribadian, dan perilaku individu secara objektif.

KTM Solutions juga memperkenalkan layanan Sustainability & Social Impact Services untuk merancang dan mengelola inisiatif keberlanjutan secara lebih terukur dan berdampak.

Layanan ini mencakup impact research untuk memahami kebutuhan dan konteks perusahaan, impact measurement guna menilai efektivitas program, serta impact reporting yang memastikan penyusunan laporan keberlanjutan sesuai standar nasional dan internasional.

KTM Solutions juga mendukung perusahaan dalam memperluas pengaruh sosial melalui community activation, serta menyediakan solusi ecosystem restoration yang dirancang secara end-to-end untuk menangani dampak lingkungan sekaligus memulihkan sumber daya alam sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan jangka panjang.

Leonardus Mikael memaparkan, kehadiran perusahaannya di HRX Indonesia 2025 memberikan kesempatan bagi praktisi HR mendiskusikan langsung tantangan SDM dan mencari pendekatan yang paling relevan bagi kebutuhan perusahaan masing-masing.

Lewat kegiatan ini pihaknya bisa memperluas kolaborasi lintas industri, memperkuat hubungan dengan para pemimpin HR, serta membagikan informasi tentang teknologi dan data yang dapat diintegrasikan dalam strategi SDM yang lebih manusiawi dan berdampak.