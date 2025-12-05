Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribunners
LIVE ●
tag populer

Tribunners / Citizen Journalism

Banjir Bandang di Sumatera

Alam Mulai Bicara

Toba adalah kita: suara alam, pertobatan ekologi, dan peringatan keras atas abai menjaga lingkungan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Alam Mulai Bicara
(Ho/Campus League)
MARUAP SIAHAAN - Maruap Siahaan mengajak merenung. Lilin menyala di tepian Danau Toba, simbol pertobatan ekologi dan suara alam yang mulai bicara. 

Maruap Siahaan

Ketua Umum (Ketum) Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)

Ketua Pembina Batak Center

Tempat/Tanggal Lahir

Siborongborong, 10 Desember 1967

Riwayat Pendidikan 

Universitas Terbuka - UT

Rekomendasi Untuk Anda

Ekonomi Studi Pembangunan

1987 - 1989

Institut Teknologi Bandung - ITB

S1 Farmasi

1986 - 1991

Institut Teknologi Bandung - ITB

Program Apoteker

1991 - 1992

 
Alam Mulai Bicara 

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Seleb

Ridwan Kamil Digugat Cerai, Lisa Mariana Kirim Pesan Khusus ke Atalia, Berharap agar Dibalas

Halaman 1/4
1234

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Tags:
banjir
banjir bandang
Toba
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Banjir Bandang di Sumatera

Mentan Amran Sulaiman Lepas Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera, Dikirim Pakai Kapal

Mentan Amran Sulaiman Lepas Bantuan untuk Korban Banjir Sumatera, Dikirim Pakai Kapal

Anggota DPR Desak Pemda Tingkatkan Pengawasan dan Laporkan Perusak Hutan

Anggota DPR Desak Pemda Tingkatkan Pengawasan dan Laporkan Perusak Hutan

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas