Tribunners / Citizen Journalism
Alam Mulai Bicara
Toba adalah kita: suara alam, pertobatan ekologi, dan peringatan keras atas abai menjaga lingkungan.
Editor: Glery Lazuardi
(Ho/Campus League)
MARUAP SIAHAAN - Maruap Siahaan mengajak merenung. Lilin menyala di tepian Danau Toba, simbol pertobatan ekologi dan suara alam yang mulai bicara.
Maruap Siahaan
Ketua Umum (Ketum) Yayasan Pencinta Danau Toba (YPDT)
Ketua Pembina Batak Center
Tempat/Tanggal Lahir
Siborongborong, 10 Desember 1967
Riwayat Pendidikan
Universitas Terbuka - UT
Ekonomi Studi Pembangunan
1987 - 1989
Institut Teknologi Bandung - ITB
S1 Farmasi
1986 - 1991
Institut Teknologi Bandung - ITB
Program Apoteker
1991 - 1992
