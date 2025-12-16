Banjir Sumatera dan Kejujuran Negara Membaca Kenyataan

Prof. (HC) Dr. Pius Lustrilanang, S.Ip., M.Si.

Aktivis dan Politikus

Latar Belakang dan Pendidikan

Lahir

10 Oktober 1968 di Palembang, Sumatera Selatan

Pendidikan

S1 Hubungan Internasional – Universitas Katolik Parahyangan

S2 Ilmu Kepolisian – Universitas Indonesia

S3 Ilmu Administrasi – Universitas Brawijaya

Gelar Profesor Kehormatan (HC):

Diberikan oleh Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2023 dalam bidang Ilmu Manajemen Pemerintahan Daerah.

Anggota DPR RI

Dari Partai Gerindra, menjabat dua periode (2009–2014 dan 2014–2019).

Pejabat BPK RI:

Anggota II (2019–2022)

Anggota VI (2022–sekarang).

Komisaris Independen PT Antam Ditunjuk pada Juni 2025 berdasarkan hasil RUPS