Hadapi Ancaman Siber, Anak Usaha Krakatau Steel Tingkatkan Sistem Keamanan Informasi

Ringkasan Berita: PT KGT meraih sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) terakreditasi United Kingdom Accreditation Service (UKAS).

KGT menegaskan kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika ancaman siber.

Periode Januari-Juli 2025, ada 3,64 miliar serangan siber atau anomali trafik di Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Industri nasional melakukan penguatan sistem keamanan informasi di tengah meningkatnya ancaman siber.

Direktur Utama PT Krakatau Global Trading (KGT), Sugeng Pangraksa, menegaskan sistem keamanan informasi saat ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap organisasi.

"Keamanan informasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kebutuhan utama yang mutlak harus dimiliki," kata Sugeng dikutip Rabu (17/12/2025).

Baca juga: Kabaharkam Polri Akui Ancaman Siber Jadi Tantangan Baru Pengamanan Objek Vital Nasional

Dalam hal ini, KGT mengantongi sertifikasi ISO 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) terakreditasi United Kingdom Accreditation Service (UKAS) pada Desember 2025.

"Sertifikasi ini bukti KGT berkomitmen untuk melindungi data dengan standar tertinggi dalam rangka persiapan untuk menuju Go Global Business KGT, ujarnya.

Rekomendasi Untuk Anda

PT KGT diketahui anak perusahaan PT Krakatau Steel (Persero) yang bergerak di bidang perdagangan besi, baja, produk turunannya, serta bahan baku industri baja.

Adapun proses menuju sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari seluruh insan perusahaan.

Berbagai tahapan verifikasi dilakukan secara ketat dan independen oleh lembaga sertifikasi internasional.

Dengan diperolehnya sertifikasi ini, kata Sugeng, KGT menegaskan kesiapan perusahaan dalam menghadapi dinamika ancaman siber, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem bisnis Krakatau Steel Group yang semakin aman dan berkelanjutan.

Baca juga: Minat Investasi Naik, Ancaman Siber Mengintai: Pengguna Diimbau Tingkatkan Kewaspadaan

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh insan KGT yang telah menanamkan budaya keamanan informasi dalam setiap proses bisnis yang dilakukan," tambah Sugeng.

Adapun sertifikasi ISO 27001:2022 SMKI memastikan tiga prinsip utama yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi dapat terjaga di seluruh lini operasional perusahaan.

“Ke depan, kami memastikan setiap inovasi dan kerja sama yang dijalankan KGT selalu berlandaskan pada prinsip keamanan dan integritas," papar Sugeng.

Serangan Siber

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat periode Januari-Juli 2025, ada 3,64 miliar serangan siber atau anomali trafik di Indonesia.

Dari seluruh anomali tersebut, mayoritas atau sekitar 83,68 persen merupakan serangan berbasis malware.

Sisanya adalah unauthorized access dan serangan terhadap sistem sebesar 4,32 persen, serta eksploitasi sistem sebanyak 0,64 persen.