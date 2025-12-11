Jet Tempur F-16 Thailand Kembali Gempur Kamboja, Depot Minyak Diledakkan

Ringkasan Berita: Thailand melanjutkan serangan udara F-16 ke wilayah Kamboja, menargetkan kasino di Chub Goki yang diduga dialihfungsikan sebagai pangkalan operasi militer

Thailand juga menyerang gudang minyak Kamboja yang digunakan sebagai titik pengisian bahan bakar roket BM-21

Kamboja melakukan serangan balasan, menembakkan lima roket BM-21 yang jatuh di Desa Ban Wa, Thailand;

Tensi kedua negara mulai meningkat setelah insiden baku tembak pada 7 Desember di beberapa sejumlah titik wilayah perbatasan.

TRIBUNNEWS.COM - Serangan militer Thailand ke wilayah Kamboja menggunakan pesawat jet tempur F-16 terus berlanjut pada Rabu malam (10/12/2025).

Terbaru adalah langkah pesawat tempur F-16 milik Angkatan Udara Thailand yang menjatuhkan bom berdaya ledak tinggi di kawasan Chub Goki, Distrik Bantheay Ampil, Provinsi Udong Meanchey, Kamboja.

Sama seperti pada serangan sebelumnya, serangan tersebut ditujukan pada lokasi bangunan kasino milik Kamboja.

Dikutip dari Thairath, Kasino tersebut menurut intel Thailand ternyata sudah dialihfungsikan menjadi pangkalan operasi militer Kamboja.

Modus operandi ini sama dengan yang dilakukan di Kamboja di kasino milik mereka yang berada di seberang perbatasan Chong An Ma, Distrik Nam Yuen, Ubon Ratchathani, Thailand.

Bedanya, kasino yang berada dekat dengan perbatasan Thailand ini dialihfungsikan sebagai pusat komando drone kamikaze yang digunakan untuk menyerang pasukan Thailand.

Adapun kasino yang menjadi pusat komando drone ini telah dibumihanguskan oleh jet tempur F-16 Thailand pada Senin (8/12/2025).

Selain itu, jet Tempur F-16 Thailand juga melakukan serangan artileri terhadap gudang minyak milik Kamboja yang berada di dekat lokasi kasino tersebut.

Gudang minyak ini berfungsi sebagai titik pengisian bahan bakar bagi kendaraan peluncur roket BM-21 dan terletak berseberangan dengan Pos Lintas Batas Non-Formal Chong Sa Taku, Kecamatan Ban Grong, Kabupaten Buriram.

Serangan ini dilancarkan setelah ditemukan bukti bahwa lokasi kasino dan gudang minyak tersebut dimanfaatkan oleh pihak kamboja sebagai lokasi penyimpanan senjata berat serta titik pengisian bahan bakar kendaraan peluncur roket BM-21.

Manuver Balasan Kamboja

Setelah menerima sejumlah serangan dari Thailand pada awal pekan, Kamboja kini juga secara terang-terangan mulai melakukan manuver.

Hal ini terlihat dari konfirmasi dari pihak Thailand bahwa lima roket artileri BM-21 Kamboja menghantam sebuah desa di perbatasan mereka pada Selasa (9/12/2025) dini hari.

Adapun roket menghantam desa di perbatasan Thailand sekitar pukul 04.50 waktu setempat.

Beberapa roket yang diduga diluncurkan dari peluncur roket BM-21 tersebut tercatat mendarat di wilayah Desa Ban Wa, Tambon Khaodin Nuea, Kecamatan Ban Kruat.

Beruntung bagi warga Thailand, roket tersebut tak menimbulkan satu pun korban jiwa.