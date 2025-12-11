Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Google AI Tuai Kritik Keras di Jepang usai Beri Info Salah saat Gempa Aomori Terjadi

Google AI Overviews kedapatan menghasilkan informasi yang sepenuhnya salah dan berpotensi membahayakan nyawa saat Gempa Aomori terjadi awal pekan ini

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Bobby W
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Google AI Tuai Kritik Keras di Jepang usai Beri Info Salah saat Gempa Aomori Terjadi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
GOOGLE AI - Head of Marketing APAC Google for Education Stuart Miller memberi paparan saat Press Briefing terkait Google AI di Jakarta, Kamis (7/8/2025). Kritikan tajam ditujukan ke program AI Overviews yang terus didorong oleh Google lantaran memberikan informasi yang salah kepada publik beberapa saat setelah gempa di Aomori, Jepang terjadi pada awal pekan ini.TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ringkasan Berita:
  • Google AI Overviews memberikan informasi yang salah saat gempa 7,6 SR di Aomori, Jepang, termasuk menyatakan peringatan tsunami yang masih berlaku telah dicabut
  • Kesalahan informasi ini dinilai berbahaya karena dapat memengaruhi keselamatan publik pada situasi darurat, ungkap ahli mesin pencarian di Jepang, Masahiro Tsuji.
  • Google Jepang menanggapi kritik dengan menyatakan bahwa sebagian besar hasil AI akurat, namun mereka akan memperbaiki sistem jika terjadi kesalahan interpretasi atau konteks.

TRIBUNNEWS.COM - Fitur kecerdasan artifisial atau AI yang ada di dalam mesin pencarian Google tengah menjadi sorotan tajam di Jepang menyusul kesalahan yang mereka lakukan saat gempa 7,6 SR terjadi di kawasan Hachinohe, prefektur Aomori pada Senin lalu (8/11/2025).

Kritikan tajam ini terjadi lantaran program AI Overviews yang terus didorong oleh Google justru memberikan informasi yang salah kepada publik beberapa saat setelah gempa tersebut terjadi.

Kesalahan fatal ini terjadi saat Google AI ditanyai informasi terkait peringatan tsunami pasca-gempa lepas pantai di utara Jepang pada 8 Desember.

Seperti yang diwartakan sebelumnya, gempa tersebut terjadi pada pukul 23.15 waktu setempat dengan intensitas gempa skala 6 atas dalam skala Jepang yang terdiri dari 7 tingkat.

Karena skalanya yang besar ini, Badan Meteorologi Jepang (JMA) segera mengeluarkan peringatan tsunami untuk Prefektur Hokkaido, Aomori, dan Iwate, serta imbauan tsunami untuk Prefektur Miyagi, Fukushima, dan wilayah lainnya.

Seluruh peringatan tsunami diturunkan statusnya menjadi imbauan pada pukul 02.45 tanggal 9 Desember, dan semua imbauan tersebut dicabut pada pukul 06.20.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun demikian, Google AI Overviews justru kemudian menghasilkan informasi yang sepenuhnya salah dan berpotensi membahayakan nyawa.

Dikutip dari Asahi Shimbun, saat pertanyaan terkait status peringatan diberikan kepada Google AI pada pukul 02.10 dini hari tersebut, mereka memberikan informasi salah bahwa seluruh peringatan tsunami besar, peringatan tsunami, dan imbauan telah dicabut.

Padahal, pada kurun waktu tersebut, peringatan dan imbauan tsunami dari JMA masih berlaku. 

Beberapa saat kemudian, mesin pencari Google kembali ditanyai dua kali mengenai informasi tsunami, dan tetap memberikan respons yang sama bahwa seluruh peringatan dan imbauan telah dicabut.

Menanggapi kesalahan tersebut, Masahiro Tsuji selaku konsultan senior di Faber Company Inc. yang memiliki keahlian dalam mekanisme mesin pencarian pun buka suara.

Tsuji kembali memperingatkan kepada masyarakat bahwa penggunaan jawaban berbasis AI untuk hal-hal penting sangat berbahaya.

Baca juga: 967 WNI di Aomori Selamat Pascagempa M 7,6, Jepang Lakukan Evakuasi Besar

Ia juga meminta masyarakat untuk lebih memercayai pernyataan resmi dari pihak terkait daripada mencari informasi berbasis AI sekalipun kabar tersebut dibagikan perusahaan yang memiliki reputasi global seperti Google.

“Hasil pencarian yang dihasilkan AI mungkin menampilkan informasi tidak akurat yang terlihat kredibel, fenomena yang dikenal sebagai ‘halusinasi,’” ujarnya kepada Asahi Shimbun pada Rabu (10/12/2025).

Tsuji juga mengatakan bahwa dirinya sendiri melakukan penelusuran informasi tidak hanya melalui AI Overviews, tetapi juga mode AI pada mesin pencari Google hingga dini hari pasca-gempa. 

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Sabar/Reza Selamatkan Wajah Indonesia, Kalahkan Man/Tee 2 Gim Saja

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Halaman 1/2
12
Tags:
Jepang
Google
AI Overviews
artificial intelligence (AI)
Prefektur Aomori
Badan Meteorologi Jepang (JMA)
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas