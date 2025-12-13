Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Breaking News
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Konflik Rusia Vs Ukraina

Viral PM Pakistan Dinarasikan Menerobos Masuk Ruang Pertemuan Putin dan Erdogan, Video Kini Dihapus

Video yang menarasikan PM Pakistan Shehbaz Sharif menerobos masuk ke pertemuan tertutup antara Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan viral di X.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Tiara Shelavie
Editor: Bobby Wiratama
zoom-in Viral PM Pakistan Dinarasikan Menerobos Masuk Ruang Pertemuan Putin dan Erdogan, Video Kini Dihapus
tangkapan layar
PM PAKISTAN VIRAL - Tangkap layar Times of India (TOI), memperlihatkan detik-detik PM Pakistan masuk ke ruangan pertemuan bilateral antara Rusia dan Turki. Video momen tersebut viral namun kini sudah dihapus. 

Ringkasan Berita:
  • Video yang menarasikan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerobos masuk ke pertemuan tertutup antara Vladimir Putin dan Recep Tayyip Erdogan di Turkmenistan, viral di media sosial
  • Namun video kemudian dihapus oleh RT India dengan alasan kesalahpahaman. 
  • Sharif tengah berupaya memperkuat hubungan Pakistan dengan Rusia dan China, meski Putin tetap menunjukkan kedekatan diplomatik yang lebih kuat dengan India.


TRIBUNNEWS.COM - Dalam sebuah forum internasional di Turkmenistan yang menandai 30 tahun netralitas permanen negara tersebut, Jumat (12/12/2025), Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dijadwalkan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin.

Namun, sebuah video yang mengklaim bahwa Sharif menerobos masuk ke pertemuan tertutup antara Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, viral di media sosial.

Mengutip Hindustan Times, akun X milik RT India menjadi pihak pertama yang mengunggah video tersebut.

RT India menyebut Sharif menunggu Putin selama sekitar 40 menit sebelum akhirnya terlihat masuk ke ruangan pertemuan.

Sekitar 10 menit kemudian, Sharif disebut meninggalkan ruangan tersebut.

"Momen ketika PM Sharif menerobos masuk ke pertemuan Putin dengan Erdogan setelah menunggu selama 40 menit," tulis RT India dalam keterangan videonya.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun, RT India kemudian menghapus unggahan video tersebut di X dan menyatakan telah terjadi “kesalahpahaman”.

“Kami menghapus unggahan sebelumnya tentang Perdana Menteri Pakistan Sharif yang menunggu untuk bertemu Vladimir Putin di Forum Perdamaian dan Kepercayaan di Turkmenistan. Unggahan tersebut kemungkinan merupakan kesalahpahaman atas peristiwa yang terjadi,” tulis RT India.

RT India tidak menjelaskan lebih lanjut kesalahpahaman yang dimaksud.

Apa yang Terjadi dalam Pertemuan Putin-Erdogan?

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan kepada Vladimir Putin di pertemuan tersebut bahwa upaya untuk mengakhiri perang sangat penting.

Menurut kantor kepresidenan Turki, seperti dilaporkan AFP, Erdogan menilai gencatan senjata terbatas yang menargetkan fasilitas energi dan pelabuhan dapat memberikan dampak positif.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah serangkaian serangan terhadap kapal tanker yang terkait dengan Rusia di Laut Hitam, beberapa di antaranya diklaim oleh Ukraina.

Baca juga: Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja

Turki mengkritik keras serangan tersebut dan memanggil utusan Rusia serta Ukraina, sambil memperingatkan bahwa aksi semacam itu merupakan eskalasi yang mengkhawatirkan.

Selama perang Rusia-Ukraina, Turki berupaya menyeimbangkan hubungan dengan kedua belah pihak.

Turki juga mengendalikan Selat Bosporus, jalur vital bagi pengiriman gandum Ukraina dan minyak Rusia ke kawasan Mediterania.

Sport

Klasemen Medali SEA Games 2025 Terbaru: Thailand Juara Umum, Indonesia Dekati Target

Super Skor

Jadwal Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia SEA Games 2025, Garuda Wajib Menang

Seleb

Fakta-Fakta Sidang Cerai Atalia Praratya-Ridwan Kamil, Lisa Mariana Unggah Permintaan Maaf

Halaman 1/2
12
Tags:
Konflik Rusia Vs Ukraina
Shehbaz Sharif
Recep Tayyip Erdogan
Vladimir Putin
Turkmenistan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas