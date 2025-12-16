Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Putra Sutradara Hollywood Rob Reiner Ditahan Polisi, Diduga Bunuh Ayah-Ibunya

Nick Reiner ditahan polisi atas dugaan pembunuhan terhadap ayah dan ibunya, sutradara Hollywood Rob Reiner dan Michele Singer Reiner, di rumahnya.

Penulis: Yunita Rahmayanti
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Putra Sutradara Hollywood Rob Reiner Ditahan Polisi, Diduga Bunuh Ayah-Ibunya
Instagram @michelereiner
FOTO KELUARGA REINER - Tangkapan layar Instagram Michele Singer Reiner, Selasa (16/12/2025). Nick Reiner (32) (kanan) ditahan atas dugaan pembunuhan orang tuanya, seorang aktor-sutradara Hollywood Rob Reiner (78) dan Michele Singer Reiner (68) (kiri), yang ditemukan tewas di rumah mereka pada Minggu (14/12/2025) sore. 

Ringkasan Berita:
  • Nick Reiner ditangkap dan ditahan atas dugaan membunuh orang tuanya, aktor-sutradara Hollywood Rob Reiner (78) dan Michele Singer Reiner (68) di rumah mereka.
  • Mayat kedua korban ditemukan oleh putri mereka pada Minggu (14/12/2025) sore, dengan luka bekas serangan benda tajam.
  • Kepolisian Los Angeles menyelidiki kasus tersebut dan menahan Nick.

TRIBUNNEWS.COM - Seorang screenwriter Hollywood, Nick Reiner (32) ditangkap atas dugaan pembunuhan orang tuanya, seorang aktor-sutradara Hollywood Rob Reiner (78) dan Michele Singer Reiner (68), yang ditemukan tewas di rumah mereka di Los Angeles.

Sebelum kedua korban ditemukan tewas, teman-teman keluarga mengatakan Rob dan Nick Reiner terlibat pertengkaran di sebuah pesta di rumah Conan O'Brien pada Sabtu (13/12/2025) malam.

Banyak orang memperhatikan Nick bertingkah aneh di pesta tersebut, menurut keterangan teman-teman keluarga yang tidak ingin disebutkan namanya kepada Los Angeles Times.

Nick Reiner ditahan pada hari Minggu, 14 Desember 2025 malam.

Polisi mengatakan catatan penjara Nick Reiner awalnya menunjukkan uang jaminannya ditetapkan sebesar 4 juta dolar, namun ia kemudian diperintahkan untuk ditahan tanpa jaminan.

Catatan penjara itu awalnya menuduh Nick Reiner melakukan "aktivitas geng", tanpa penjelasan lebih lanjut.

"Dia ditangkap dan didakwa atas tuduhan pembunuhan dan saat ini ditahan," kata Kepala kepolisian Los Angeles, Jim McDonnell, Senin (15/12/2025).

Ia menyebut kematian itu sangat tragis dan mengatakan para penyidik bekerja sepanjang malam dalam kasus ini, hingga kemudian menangkap dan menahan Nick Reiner.

Kronologi Penemuan 2 Korban

Sebelumnya pada hari Minggu, saudara perempuan Nick, Romy Reiner (28), menemukan orang tua mereka meninggal dunia di rumah dengan luka-luka yang diduga akibat serangan benda tajam, seperti diberitakan The Guardian.

Nick Reiner dipanggil untuk diinterogasi tak lama setelah departemen pemadam kebakaran Los Angeles menanggapi panggilan bantuan medis ke rumah Rob Reiner dan istrinya di Brentwood pada pukul 16.30 sore waktu setempat.

Baca juga: Profil Rob Reiner, Sutradara Amerika yang Ditemukan Tewas Bersama Istri, Diduga Dihabisi Anaknya

Setibanya di lokasi, para petugas medis menemukan pasangan suami istri itu telah meninggal dunia.

Petugas Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) mengatakan divisi perampokan dan pembunuhan menyelidiki kematian mereka dan memastikan Rob Reiner dan istrinya adalah korban pembunuhan.

Sumber penegak hukum mengatakan tidak ada tanda-tanda masuk paksa ke rumah di blok 200 Chadbourne Avenue.

Selain itu, pasangan suami istri Reiner mengalami luka-luka yang sesuai dengan luka tusukan, menurut laporan sumber itu kepada Times.

Nick Reiner kemudian ditangkap sekitar pukul 21.15 waktu setempat dan ditahan tanpa jaminan.

Halaman 1/2
12
Meaningful
Nick Reiner
pembunuhan
Rob Reiner
Michele Singer Reiner
Tribunnews
