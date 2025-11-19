Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Kesehatan
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Mengapa Perempuan Mudah Baper dan Mood Berubah? Ini Penjelasan Ilmiahnya

Mengapa perempuan kerap mengalami perubahan mood yang signifikan atau dianggap lebih sensitif dan mudah baper? 

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: M Alivio Mubarak Junior
Editor: Anita K Wardhani
zoom-in Mengapa Perempuan Mudah Baper dan Mood Berubah? Ini Penjelasan Ilmiahnya
Freepik
ilustrasi menangis. Mengapa perempuan kerap mengalami perubahan mood yang signifikan atau dianggap lebih sensitif dan mudah baper?  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Alivio Mubarak Junior

Ringkasan Berita:
  • Perempuan kerap mengalami perubahan mood yang signifikan.
  • Kaum hawa dianggap lebih sensitif dan mudah baper, mengapa demikian?
  • Psikiater Filmore Medical Clinic, dr. Karina Kalani, Sp.KJ, menjelaskan fluktuasi suasana hati.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengapa perempuan kerap mengalami perubahan mood yang signifikan atau dianggap lebih sensitif dan mudah baper

Ternyata kondisi ini memiliki dasar ilmiah yang kuat, berkaitan dengan faktor biologis dan psikologis.

Baca juga: Netizen Baper Lihat Foto Arbani Yasiz Dorong Kursi Roda Mawar Dejongh

Psikiater Filmore Medical Clinic, dr. Karina Kalani, Sp.KJ, menjelaskan fluktuasi suasana hati pada perempuan bukanlah hal sepele. 

Perubahan tersebut merupakan respons tubuh terhadap dinamika hormon, aktivitas otak, serta proses internalisasi emosi yang berlangsung terus-menerus.

Dari sisi biologis, hormon memegang peranan besar dalam mengatur mood.

Baca juga: 10 Manfaat Melamun untuk Kesehatan Otak: Jadi Liburan Mini di Pikiran, Menjaga Mood

Rekomendasi Untuk Anda

"Selain hormonal, memiliki dampak ke mood langsung dan berkaitan dengan peningkatan serotonin dan dopamin," kata dr. Karina Kalani di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Ia menerangkan serotonin berperan dalam menciptakan rasa tenang dan nyaman, sementara dopamin berkaitan dengan motivasi dan dorongan dalam mengambil keputusan.

Selama siklus menstruasi, kadar estrogen mengalami perubahan cepat. 

Di beberapa fase, estrogen dapat meningkatkan energi dan motivasi. 

Namun menjelang PMS, ketidakstabilan hormon ini memicu sensasi emosional yang lebih intens.

"Kalau siklus haid memang hormon estrogen sedang naik jadi semangat, motivasi, apa yang mau dikerjakan menuju waktu PMS itu meningkat. Itu karena ketidakstabilan estrogen," jelasnya.

Selain estrogen, hormon progesteron juga turut memengaruhi kondisi emosional. 

Ketika kedua hormon ini berfluktuasi, otak merespons dengan perubahan mood yang bisa terjadi dari hari ke hari.

Regional

Keluarga dan Tetangga Ragukan Siswi SD Bunuh Ibu Kandung di Medan: Banyak Kejanggalan

Seleb

Duka Atalia Praratya di Hari Pertama Sidang Cerai dengan Ridwan Kamil, Kakak Kandung Wafat 

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Halaman 1/2
12
Tags:
baper
mood
psikiater
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Glad2Glow Niacinamide Bright Body Serum: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
CENDERALOKA
4 Rekomendasi Jilbab Produk UMKM di Cenderaloka dengan Kualitas Terbaik dan Anti-mainstream
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas