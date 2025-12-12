Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kemendikdasmen Minta Masyarakat Tak Sebarkan Konten Sensitif Soal Mobil MBG Tabrak Siswa

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan pihaknya telah dengan mengunjungi para korban di fasilitas kesehatan terdekat.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Erik S
zoom-in Kemendikdasmen Minta Masyarakat Tak Sebarkan Konten Sensitif Soal Mobil MBG Tabrak Siswa
Tribunnews/Dok Tribunnews
SDN 01 KALIBARU - Sebuah mobil berjenis blind van menabrak siswa hingga guru yang sedang melaksanakan baris berbaris di lapangan sekolah SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Pemerintah mengimbau agar masyarakat menghormati privasi korban dan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
  • Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru. 
  • Kemendikdasmen memberikan bantuan santunan kepada korban luka serius sebanyak 5 orang masing-masing mendapatkan Rp5 juta, luka ringan 17 orang masing-masing Rp2,5 juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan (Kemendikdasmen) keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan yang melibatkan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada hari ini, Kamis (11/12/2025). 

Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan siswa mengalami luka-luka.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan pihaknya telah dengan mengunjungi para korban di fasilitas kesehatan terdekat.

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Gerbang dan Lindas Siswa SD di Jakut: Sopir Cadangan, Kurang Pengalaman

"Kami langsung menjenguk para korban di RSUD Cilincing dan RS Koja untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal," kata Gogot melalui keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kemendikdasmen memberikan bantuan santunan kepada korban.

Korban luka serius sebanyak 5 orang masing-masing mendapatkan Rp5 juta.

Rekomendasi Untuk Anda

Sedangkan luka ringan 17 orang masing-masing Rp2,5 juta.

"Serta menyampaikan penguatan kepada para korban dan keluarga," ujar Gogot.

Selain itu, Gogot juga mengimbau agar masyarakat menghormati privasi korban dan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun konten sensitif terkait kecelakaan tersebut.

"Atas nama Kemendikdasmen, kami mengimbau seluruh pihak menghormati privasi korban dan keluarga, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kami turut mendoakan agar seluruh korban segera pulih," katanya.

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing, KPAI Soroti Standar Keamanan Kendaraan Operasional

Kemendikdasmen, kata Gogot, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, serta instansi terkait lainnya.

Langkah ini untuk memantau kondisi para siswa yang terluka dan memastikan langkah lanjutan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan langkah-langkah lanjutan dilakukan secara cepat dan terarah," ucap Gogot.

Sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Baca juga: Kepala BGN Minta Maaf Atas Kelalaian Sopir Mobil Pengangkut MBG yang Terobos Sekolah

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kemendikdasmen
makan bergizi gratis
Mobil MBG
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kasus Mobil SPPG Tabrak Siswa Jadi Atensi Presiden, Kepala BGN Ungkap Pesan Prabowo

Kasus Mobil SPPG Tabrak Siswa Jadi Atensi Presiden, Kepala BGN Ungkap Pesan Prabowo

Kepala BGN Minta Maaf Atas Kelalaian Sopir Mobil Pengangkut MBG yang Terobos Sekolah

Kepala BGN Minta Maaf Atas Kelalaian Sopir Mobil Pengangkut MBG yang Terobos Sekolah

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas