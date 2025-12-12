Kemendikdasmen Minta Masyarakat Tak Sebarkan Konten Sensitif Soal Mobil MBG Tabrak Siswa

Ringkasan Berita: Pemerintah mengimbau agar masyarakat menghormati privasi korban dan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru.

Kemendikdasmen memberikan bantuan santunan kepada korban luka serius sebanyak 5 orang masing-masing mendapatkan Rp5 juta, luka ringan 17 orang masing-masing Rp2,5 juta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan (Kemendikdasmen) keprihatinan mendalam atas insiden kecelakaan yang melibatkan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada hari ini, Kamis (11/12/2025).

Peristiwa tersebut mengakibatkan puluhan siswa mengalami luka-luka.

Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan pihaknya telah dengan mengunjungi para korban di fasilitas kesehatan terdekat.

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Gerbang dan Lindas Siswa SD di Jakut: Sopir Cadangan, Kurang Pengalaman

"Kami langsung menjenguk para korban di RSUD Cilincing dan RS Koja untuk memastikan penanganan medis berjalan optimal," kata Gogot melalui keterangan tertulis, Kamis (11/12/2025).

Dalam kunjungan tersebut, Kemendikdasmen memberikan bantuan santunan kepada korban.

Korban luka serius sebanyak 5 orang masing-masing mendapatkan Rp5 juta.

Sedangkan luka ringan 17 orang masing-masing Rp2,5 juta.

"Serta menyampaikan penguatan kepada para korban dan keluarga," ujar Gogot.

Selain itu, Gogot juga mengimbau agar masyarakat menghormati privasi korban dan keluarga dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi maupun konten sensitif terkait kecelakaan tersebut.

"Atas nama Kemendikdasmen, kami mengimbau seluruh pihak menghormati privasi korban dan keluarga, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Kami turut mendoakan agar seluruh korban segera pulih," katanya.

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing, KPAI Soroti Standar Keamanan Kendaraan Operasional

Kemendikdasmen, kata Gogot, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, serta instansi terkait lainnya.

Langkah ini untuk memantau kondisi para siswa yang terluka dan memastikan langkah lanjutan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

"Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pihak sekolah, dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kondisi korban dan memastikan langkah-langkah lanjutan dilakukan secara cepat dan terarah," ucap Gogot.

Sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Baca juga: Kepala BGN Minta Maaf Atas Kelalaian Sopir Mobil Pengangkut MBG yang Terobos Sekolah

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.