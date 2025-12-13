Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Dishub Bantah Keterangan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa SD: Sistem Pengereman Bagus

Polisi menegaskan kecelakaan terjadi murni akibat human error lantaran Adi mengemudi dalam kondisi kurang tidur.

Editor: Erik S
Dishub Bantah Keterangan Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa SD: Sistem Pengereman Bagus
istimewa
MOBIL MBG - Satu unit mobil MBG hilang kendali dan menabrak siswa di lapangan upacara SDN Kalibaru 01, 

Ringkasan Berita:
  • UP PKB Cilincing telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari pengecekan fisik hingga uji jalan terhadap mobil MBG yang menabrak gerbang dan siswa.
  • Sistem pengereman mulai dari pedal rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem, tetap tidak ada kekurangan.
  • Polisi menegaskan kecelakaan terjadi murni akibat human error lantaran Adi mengemudi dalam kondisi kurang tidur.

TRIBUNNEWS.COM, KOJA - Dinas Perhubungan telah menguji mobil operasional pengangkut makan bergizi gratis (MBG) yang menabrak gerbang dan siswa SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara.

Mobil tersebut dikendarai Adi Irawan. Adi sebelumnya mengaku kendaraannya melaju sendiri sebelum menghantam gerbang dan para siswa.

Kasatpel Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing, Dardi Wahyudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari pengecekan fisik hingga uji jalan terhadap mobil keluaran 2023 tersebut.

Baca juga: Usai Mobil MBG Tabrak Barisan Siswa, Pemerintah Kerahkan Tim Trauma Healing Besar-Besaran

"Untuk kemarin kita sudah laksanakan pemeriksaan secara fisik ataupun road test terhadap kendaraan tersebut. Dari sistem pengereman, kita bisa melihat dari pedal rem, terus ke reservoir tank untuk minyak rem, tetap tidak ada kekurangan," ujar Dardi di Polres Metro Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan seluruh saluran hidrolik rem berfungsi normal dan tidak ditemukan kebocoran.

Rem depan cakram maupun rem belakang tromol juga bekerja dengan baik.

"Jadi tidak ada kebocoran di selang-selang, baik yang membagi depan kanan-kiri, belakang kanan-kiri. Jadi kondisi kendaraan untuk sistem pengeremannya bagus untuk rem utama. Untuk keadaan rem parkir, kita coba juga dalam keadaan bagus," jelasnya.

Padahal sebelumnya tersangka Adi sempat mengaku mobilnya seperti bergerak sendiri sesaat sebelum kecelakaan.

Rekaman CCTV juga memperlihatkan mobil sempat berhenti di depan gerbang sekolah sebelum tiba-tiba melaju lebih cepat ke arah para siswa yang tengah mengikuti kegiatan literasi pagi.

Adi berdalih rem mobilnya tidak berfungsi saat ia hendak memarkirkan kendaraan.

Baca juga: Baru Tidur Jelang Subuh, Sopir Mobil MBG Ternyata Kelelahan dan Mengantuk

"Nah, di situ kan saya biasanya nunggu di bawah turunan tuh. Abis itu enggak tahu kenapa mobilnya kegas dikit-dikit tuh. Waktu saya injak rem tidak dapat. Baru dapat pas sudah di situ (di halaman sekolah)," ucap Adi dalam video viral yang beredar.

Namun, temuan Dishub dan hasil penyidikan polisi menunjukkan tidak ada masalah teknis pada kendaraan.

Polisi menegaskan kecelakaan terjadi murni akibat human error lantaran Adi mengemudi dalam kondisi kurang tidur.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz sebelumnya mengungkap, Adi baru tidur sekitar pukul 04.00 WIB dan sudah mengemudi kembali sejak 05.30 WIB.

"Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak. Minim istirahat membuatnya tidak fokus, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN 01," kata Erick.

Baca juga: Aktivitas SPPG Cilincing Tak Terpengaruh Insiden Mobil Tabrak Siswa, Tetap Distribusikan MBG

Sumber: TribunJakarta
Halaman 1/2
12
Tags:
Polres Metro Jakarta Utara
SDN Kalibaru 01
makan bergizi gratis
