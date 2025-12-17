Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Gedung Berizin 2014 Tanpa Tangga Darurat

22 nyawa melayang di gedung berizin lama tanpa tangga darurat, api baterai memicu tragedi, investigasi polisi bongkar kelalaian fatal.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Alfarizy A.F
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Kebakaran Terra Drone Tewaskan 22 Orang, Gedung Berizin 2014 Tanpa Tangga Darurat
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEBAKARAN TERRA DRONE - Petugas gabungan berusaha mengevakuasi jenazah korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ringkasan Berita:
  • 22 karyawan terjebak di gedung enam lantai tanpa pintu darurat, nyawa melayang sia-sia.
  • Gedung berizin IMB sejak 2014, investigasi polisi bongkar kelalaian fatal pemilik dan manajemen.
  • Api dari baterai lithium polymer, ruang sempit tanpa standar keamanan jadi jebakan maut.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengungkap hasil investigasi sementara kebakaran gedung enam lantai Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang menewaskan 22 orang. Bangunan berizin IMB sejak 2014 itu ternyata tidak memiliki tangga darurat.

Polres Metro Jakarta Pusat memeriksa 12 saksi, termasuk pemilik gedung berinisial N pada Sabtu (13/12/2025), terkait kebakaran yang menewaskan 22 orang. 

Namun, baru Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MW), ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas dugaan kelalaian penempatan baterai dan pelanggaran keselamatan gedung.

IMB Sejak Lama, Gedung Tanpa Tangga Darurat

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra, menyebut izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF) gedung Terra Drone enam lantai telah terbit sejak 2014–2015.

“Izinnya itu keluar dari 2014, 2015,” ujar Roby kepada wartawan di Mapolres Metro Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025).

Pemilik gedung membenarkan kondisi bangunan yang tidak memiliki tangga darurat serta akses terbatas.

Rekomendasi Untuk Anda

“Ya memang benar. Memang begitu keadaannya,” kata Roby di lokasi yang sama.

Gedung Disewa Sejak 2023, Fasilitas Tak Menyelamatkan

Manajemen PT Terra Drone Indonesia menyebut gedung yang terbakar di Kemayoran telah digunakan sejak 2023 dan masih berstatus sewa.

Gedung tersebut memiliki fasilitas lift dan tangga untuk mobilisasi internal.

“Kurang lebih kami menempati sudah dua tahun, sejak awal kami mengakuisisi perusahaan lokal. Saat ini kami masih sewa (kantor),” kata Human Resource Business Partner Terra Drone, Umaidi Suhari, saat ditemui di RS Polri Kramat Jati, dikutip Kompas.com, Rabu (10/12/2025).

Namun, saat kebakaran terjadi, kondisi di luar kendali membuat banyak karyawan terjebak di lantai atas.

Manajemen menyatakan saat ini fokus pada pemenuhan hak 22 korban tewas dan belum memutuskan langkah hukum terhadap pemilik gedung.

Baterai Lithium Polymer Picu Api

Kebakaran terjadi Selasa (9/12/2025) siang sekitar pukul 12.00 WIB.

Api dipicu jatuhnya tumpukan baterai lithium polymer berkapasitas 30.000 mAh yang menimbulkan percikan dan menyambar baterai lain di ruang penyimpanan sempit tanpa standar keamanan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyebut korban tidak sempat menyelamatkan diri dari lantai atas gedung enam lantai.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
kebakaran
kebakaran Terra Drone
Terra Drone
Kebakaran di Jakarta
tangga darurat
AKBP Roby Heri Saputra
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Polisi Periksa Pemilik Gedung Terra Drone, Dalami Dugaan Kelalaian yang Akibatkan 22 Orang Meninggal

Polisi Periksa Pemilik Gedung Terra Drone, Dalami Dugaan Kelalaian yang Akibatkan 22 Orang Meninggal

Talkshow Kacamata Hukum 15 Desember 2025: Keadilan Hukum Bos Terra Drone

Talkshow Kacamata Hukum 15 Desember 2025: Keadilan Hukum Bos Terra Drone

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas