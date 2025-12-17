Profil Muhammad MTA, Jubir Pemerintah Aceh Disorot Buntut Polemik Aceh Kirim Surat Bantuan ke PBB

Ringkasan Berita: Muhammad MTA menjadi sorotan setelah menyatakan Pemerintah Aceh mengirim surat ke UNDP dan UNICEF, lalu mengklarifikasi bahwa surat tersebut sebenarnya ditujukan ke lembaga di Indonesia.

Ia ditunjuk sebagai Juru Bicara Pemerintah Aceh oleh Gubernur Muzakir Manaf pada 14 November 2025.

Muhammad MTA adalah aktivis asal Pidie kelahiran 1 Mei 1979 yang pernah menjadi penasihat khusus gubernur dan beberapa kali menjabat juru bicara Pemerintah Aceh.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Muhammad MTA, Jubir Pemerintah Aceh.

Muhammad MTA kini sedang disorot karena dirinya adalah pihak yang pertama kali mengaku bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat kepada dua lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lembaga tersebut United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children's Fund (UNICEF).

Surat berisi permintaan bantuan untuk turun tangan dalam bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh.

Pernyataan Muhammad MTA soal berkirim surat ke PBB ia keluarkan pada Minggu (14/12/2025).

Dua hari kemudian, tepatnya pada Selasa (16/12/2025), ia memberikan klasifikasinya.

Ia menyebut ada kesalahpahaman, surat bukan ditujukan ke PBB, melainkan lembaga di Indonesia.

Terlepas dari berita di atas, siapa Muhammad MTA?

Profil Muhammad MTA

Dikutip dari acehprov.go.id, Muhammad MTA ditunjuk sebagai Jubir Pemerintah Aceh oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).

Surat tugas diberikan Mualem ke Muhammad MTA di Banda Aceh, Jumat (14/11/2025).

Muhammad MTA dipercaya membantu menyampaikan kebijakan serta program Pemerintah Aceh kepada publik dan media.

Ia juga akan bekerja sama dengan jubir yang telah ada, Teuku Kamaruzzaman atau Ampon Man.

Serambinews.com mencatat, Muhammad MTA lahir di Sigli, Kabupaten Pidie, Aceh pada 1 Mei 1979.

Dirinya kini telah berumur 46 tahun.