Program-program Menarik di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 

Pameran ini diikuti 80 merek kendaraan roda empat, roda dua, industri karoseri serta industri pendukung otomotif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyelenggaraan pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang berlangsung pada 21-30 November 2025 menjadi momen pas buat masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk membeli mobil baru di akhir tahun.

Pameran ini diperkirakan akan menawarkan banyak kejutan diantaranya jumlah peserta dari brand otomotif yang lebih banyak dibanding event serupa tahun lalu, mencapai 80 merek.

Band pendatang baru yang tampil perdana di Indonesia dan belum pernah muncul di pameran otomotif sebelumnya, seperti Changan Automobile, akan tampil mendebut di GJAW 2025.

Merek ini akan membawa 2 model kendaraan listrik terbaru, Lumin EV, city car listrik berukuran kompak dan Deepal S07, SUV listrik premium bergaya futuristik yang menjadi model unggulan merek tersebut.

Banyaknya peserta di GJAW 2025 membuat luasan area pameran event ini menjadi lebih besar dari tahun lalu mencapai 90.000 meter persegi.

Merek-merek kendaraan penumpang yang tampil di GJAW 2025 adalah BAIC, BMW, BYD, Changan, Citroen, Chery, Daihatsu, Denza, DFSK, Ford, GAC Aion, Geely, GWM, Honda, Hyundai, Jaecoo, Jeep, Jetour, Lepas, Lexus, Maxus, Mazda, Mercedes-Benz, MG, Mini, Mitsubishi Motors, Polytron, Seres, Subaru, Suzuki, Toyota, Vinfast, dan Wuling.



Segmen sepeda motor yang tampil adalah Aprilia, DIBAO, Indomobil E-Motor, Moto Guzzi, Polytron, Piaggio, Royal Enfield, Scomadi, dan Vespa.

Dua industri karoseri yakni Adiputro dan Tentrem, juga turut serta bersama lebih dari 35 merek industri pendukung otomotif, yang terdiri dari produk suku cadang, aksesoris, audio, perawatan kendaraan, hingga gaya hidup otomotif.

Permata Bank GJAW 2025 juga dijanjikan menghadirkan beragam aktivitas menarik yang terbagi dalam tiga kategori utama: motorsport, community, dan family. Ketiganya akan memberikan pengalaman hiburan otomotif menyeluruh bagi semua kalangan.

GJAW 2025 menawarkan program spesial dan promo menarik selama pameran seperti diskon harga, cashback, hingga cicilan dengan bunga rendah dari PermataBank.

Di GJAW 2025 sejumlah merek otomotif akan meluncurkan kendaraan baru untuk diniagakan di Indonesia. Beberapa merek akan menjadikan pameran ini sebagai ajang peluncuran perdana kendaraan unggulan mereka.

Pengunjung GJAW 2025 juga bisa mencoba test drive dan test ride mobil dan motor yang dipamerkan dengan pilihan di area Indoor dan Outdoor.

“Indoor EV Test Drive”merupakan hal baru di GJAW 2025 agar pengunjung bisa menjajal berbagai kendaraan listrik di dalam ruangan secara aman dan nyaman, sembari merasakan langsung sensasi berkendara tanpa emisi.

Aktivitas hiburan di GJAW 2025 terdiri darin tiga kategori, yakni berbagai atraksi motorsport, community program dan family program.

Aktivitas motorsport memacu adrenalin, termasuk demonstrasi kendaraan, aksi kecepatan, dan aktivitas kompetitif lainnya yang menampilkan performa kendaraan terbaik.