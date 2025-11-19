Bocoran Mobil Baru yang Akan Meluncur di Gaikindo Jakarta Auto Week 2025

Ringkasan Berita: Sejumlah peluncuran mobil baru akan mewarnai penyelenggaraan pameran Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang akan berlangsung pada 21-30 November 2025 di ICE BSD Tangerang.

GJAW 2025 menawarkan program spesial dan promo menarik selama pameran seperti diskon harga, cashback, hingga cicilan dengan bunga rendah dari PermataBank.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pameran otomotif akhir tahun Gaikindo Jakarta Auto Week 2025 yang akan berlangsung pada 21-30 November 2025 di ICE BSD Tangerang akan banyak menghadirkan peluncuran mobil-mobil baru.

Berdasar undangan yang diterima Tribunnews, Suzuki akan meluncurkan mobil baru di hari pembukaan pameran ini pada Jumat, 21 November 2025.

"Bersama dengan ini, PT Suzuki Indomobil Sales mengundang perwakilan rekan Media, untuk mengikuti acara “Peluncuran Produk Terbaru Suzuki di GJAW 2025“.

"Dalam kesempatan ini, Suzuki Indonesia akan memaparkan berbagai informasi serta memberi kabar kejutan yang dinantikan oleh publik," demikian isi undangan dari Suzuki yang tiba di meja redaksi.

Suzuki Indonesia diperkirakan akan meluncurkan MPV Ertiga facelift atau Grand Vitara Phantom Blaq Edition.

Rekomendasi Untuk Anda

Dony Ismi Saputra, 4W Deputy Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales mengkonfirmasi akan adanya model baru yang akan ditampilkan di booth Suzuki di GJAW 2025.

Selain Suzuki, Toyota juga akan meluncurkan MPV Veloz Hybrid.

Dalam undangannya ke redaksi, PT Toyota-Astra Motor menyebutkan akan ada acara “Toyota World Premiere – Hybrid EV Untuk Semua GJAW 2025” yang akan diadakan pada Jumat, 21 November 2025 sore di booth Toyota di Hall 5 ICE BSD.

Veloz Hybrid diprediksi menggunakan mesin, sasis dan transmisi yang sama dengan Yaris Cross HEV, model hybrid Toyota yang juga dirakit di Indonesia.

Dengan demikian, Veloz Hybrid kemungkinan besar akan mengusung mesin 2NR-VEX 1.500 cc, 4 silinder segaris, DOHC 16 katup dengan teknologi Dual VVT-i, dipadukan dengan Toyota Hybrid System (THS) generasi kedua.

Brand lainnya, Chery akan meluncurkan SUV terbaru yang pekan lalu sudah diperkenalkan ke publik, yakni Chery J6T, juga di Jumat sore.

Sementara, Jaecoo akan menghadirkan SUV J5 EV, SUV listrik premium yang memadukan desain klasik dan ketangguhan modern.

Di GJAW Jaecoo juga akan menampilkan jajaran unggulannya, termasuk J7 SHS dan J8 SHS ARDIS.

Wuling Motors dipastikan akan memajang medium MPV Darion PHEV dan Darion EV yang baru saja diluncurkan ke pasar.