Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
GJAW 2025

Harga Chery J6T Mulai dari Rp 525.000.000, SUV Listrik dengan 2 Opsi Penggerak

SUV listrik Chery J6T kini jadi varian flagship yang menempati posisi tertinggi untuk lini J6 series yang dijual di Indonesia.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Harga Chery J6T Mulai dari Rp 525.000.000, SUV Listrik dengan 2 Opsi Penggerak
Tribunnews/Choirul Arifin
DUA VARIAN - PT Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga jual resmi SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T dengan harga mulai dari Rp525,5 juta on the road Jakarta di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Harga jual resmi SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T mulai dari Rp525,5 juta on the road Jakarta di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.
  • Chery J6T punya 5 pilihan warna dan jadi varian flagship yang menempati posisi tertinggi untuk lini J6 series.

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga jual resmi SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T dengan harga mulai dari Rp525,5 juta on the road Jakarta di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025).

Chery J6T kini jadi varian flagship yang menempati posisi tertinggi untuk lini J6 series yang dijual di Indonesia.

Chery J6T memperlihatkan siluet bodi maskulin dengan garis-garis tegas dan modernitas secara harmonis. 

"Punya desain bodi fashion cube box dengan garis lurus dan tegas serta tegak menghadirkan kesan garis geometri yang maskulin dengan berbagai penyempurnaan seperti pembaruan bumper depan belakang dan desain velg baru," ungkap Budi Jantania, Sales Director PT Chery Sales Indonesia. 

Chery J6T punya 5 pilihan warna dan ditawarkan dalam dua varian, yakni RWD dibanderol mulai Rp 525.500.000 (OTR Jakarta) dan IWD mulai Rp 585.500.000 (OTR Jakarta).

Rekomendasi Untuk Anda

Khusus bagi 1.000 pembeli pertama berupa garansi seumur hidup atau lifetime warranty untuk komponen vital seperti baterai, power motor, dan controller, serta satu tahun asuransi ban khusus untuk di GJAW 2025.

Chery membekali semua unit J6T dengan gratis 7Kw AC Charger dan layanan darurat jalan raya (Road Assistance) selama tiga tahun, garansi kendaraan selama enam tahun atau 150.000 km.

Kemudian, garansi baterai 8 tahun atau 160.000 Km, ditambah paket bebas biaya perawatan (jasa dan suku cadang) hingga lima tahun atau 75.000 Km.

Kaki-kaki Chery J6T menggunakan ban berukuran 245/55 R19 dengan ground clearance mencapai 225 mm dalam kondisi tanpa beban dan 195 mm saat bermuatan penuh.

Bodi Aluminium Tahan 30 Tahun Tanpa Korosi

Chery menggunakan bodi aluminium untuk bodi J6T dan tahan korosi selama 30 tahun pada rangka utamanya.

Rangka alumunium juga dibuat dengan tingkat kekakuan 30 persen agar dapat meningkatkan pengendalian, mengurangi guncangan bodi, dan meningkatkan dinamika berkendara secara keseluruhan dan memberikan perlindungan maksimal.

Rangka Chery J6T
RANGKA ALUMINIUM - SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T menggunakan bodi aluminium untuk bodi J6T dan tahan korosi selama 30 tahun pada rangka utamanya dan dibuat dengan tingkat kekakuan 30 persen.

Sistem suspensi aluminium H-Arm turut meningkatkan stabilitas dan kendali, bahkan saat melintasi medan bergelombang atau tidak rata.

Baca juga: Daihatsu Mulai Serah Terima Unit Rocky Hybrid ke Pembeli

Chery J6T varian RWD dibekali baterai berkapasitas 65,9 kWh yang sanggup menempuh jarak hingga 431 Km, sementara varian IWD menggunakan baterai 69,77 kWh yang mampu menjelajah hingga 436 kilometer dalam kondisi baterai penuh berdasarkan metode pengujian New European Driving Cycle (NEDC).

Dibandingkan pendahulunya, Chery J6T kini memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 4.433 mm, lebar 1.916 mm, dan tinggi 1.741 mm.

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Seleb

Berat Badan Ammar Zoni Turun 15 Kg Pasca Dipindah ke Nusakambangan, Kuasa Hukum: Badannya Bagus

Metropolitan

Kelanjutan Kasus Anak Politisi Tewas di Rumah Mewah Cilegon, Polisi Cek CCTV, Tunggu Hasil Autopsi

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Chery J6T
SUV listrik
Chery
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas