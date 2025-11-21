Harga Chery J6T Mulai dari Rp 525.000.000, SUV Listrik dengan 2 Opsi Penggerak

Ringkasan Berita: Harga jual resmi SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T mulai dari Rp525,5 juta on the road Jakarta di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week 2025.

Chery J6T punya 5 pilihan warna dan jadi varian flagship yang menempati posisi tertinggi untuk lini J6 series.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG - PT Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga jual resmi SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T dengan harga mulai dari Rp525,5 juta on the road Jakarta di pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11/2025).

Chery J6T kini jadi varian flagship yang menempati posisi tertinggi untuk lini J6 series yang dijual di Indonesia.

Chery J6T memperlihatkan siluet bodi maskulin dengan garis-garis tegas dan modernitas secara harmonis.

"Punya desain bodi fashion cube box dengan garis lurus dan tegas serta tegak menghadirkan kesan garis geometri yang maskulin dengan berbagai penyempurnaan seperti pembaruan bumper depan belakang dan desain velg baru," ungkap Budi Jantania, Sales Director PT Chery Sales Indonesia.

Chery J6T punya 5 pilihan warna dan ditawarkan dalam dua varian, yakni RWD dibanderol mulai Rp 525.500.000 (OTR Jakarta) dan IWD mulai Rp 585.500.000 (OTR Jakarta).

Khusus bagi 1.000 pembeli pertama berupa garansi seumur hidup atau lifetime warranty untuk komponen vital seperti baterai, power motor, dan controller, serta satu tahun asuransi ban khusus untuk di GJAW 2025.

Chery membekali semua unit J6T dengan gratis 7Kw AC Charger dan layanan darurat jalan raya (Road Assistance) selama tiga tahun, garansi kendaraan selama enam tahun atau 150.000 km.

Kemudian, garansi baterai 8 tahun atau 160.000 Km, ditambah paket bebas biaya perawatan (jasa dan suku cadang) hingga lima tahun atau 75.000 Km.

Kaki-kaki Chery J6T menggunakan ban berukuran 245/55 R19 dengan ground clearance mencapai 225 mm dalam kondisi tanpa beban dan 195 mm saat bermuatan penuh.

Bodi Aluminium Tahan 30 Tahun Tanpa Korosi

Chery menggunakan bodi aluminium untuk bodi J6T dan tahan korosi selama 30 tahun pada rangka utamanya.

Rangka alumunium juga dibuat dengan tingkat kekakuan 30 persen agar dapat meningkatkan pengendalian, mengurangi guncangan bodi, dan meningkatkan dinamika berkendara secara keseluruhan dan memberikan perlindungan maksimal.

RANGKA ALUMINIUM - SUV terbaru berdesain fashion cube box Chery J6T menggunakan bodi aluminium untuk bodi J6T dan tahan korosi selama 30 tahun pada rangka utamanya dan dibuat dengan tingkat kekakuan 30 persen.

Sistem suspensi aluminium H-Arm turut meningkatkan stabilitas dan kendali, bahkan saat melintasi medan bergelombang atau tidak rata.

Chery J6T varian RWD dibekali baterai berkapasitas 65,9 kWh yang sanggup menempuh jarak hingga 431 Km, sementara varian IWD menggunakan baterai 69,77 kWh yang mampu menjelajah hingga 436 kilometer dalam kondisi baterai penuh berdasarkan metode pengujian New European Driving Cycle (NEDC).

Dibandingkan pendahulunya, Chery J6T kini memiliki dimensi yang lebih besar dengan panjang 4.433 mm, lebar 1.916 mm, dan tinggi 1.741 mm.