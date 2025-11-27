Bosch MDeX 2025: Software, Suhu Ekstrem, dan Revolusi Mobil Cerdas di Proving Ground Memanbetsu

UDARA sejuk langsung menyergap saat Tribunnews.com melangkah ke luar dari Bandara Memanbetsu, sebuah kota kecil di Prefektur Hokkaido, Jepang.

Khas nuansa pedesaan negara maju, Memanbetsu menghadirkan ketenangan yang jauh dari kebisingan seperti yang dirasakan Tribunnews di Haneda, satu di antara bandara utama di Tokyo, tempat Tribunnews.com singgah sebelum sampai di sana.

Baca juga: Bosch Mobility Driving Experience, Mengintip Pengujian Komponen Mobil Masa Depan yang Tahan Banjir

Meski cenderung senyap, Memanbetsu rupanya menjadi satu di antara tulang punggung lokasi pengembangan raksasa teknologi asal Jerman, Bosch yang gemanya sudah mendunia lewat berbagai inovasi kekinian mulai dari alat-alat rumah tangga, peralatan berat, hingga dunia otomotif.

Ya, di Memanbetsu ini Bosch membangun sebuah fasilitas pegujian (proving ground) bagi banyak teknologi mutakhir mereka, khususnya untuk perotomotifan baik roda dua ataupun roda empat.

Furuichi Aiko, Communications Manager of Bosch Jepang yang datang menjemput Tribunnews, menjelaskan, fasilitas proving ground di Memanbetsu hanya satu di antara puluhan fasilitas pengujian yang dimiliki Bosch di seluruh dunia, dua di antaranya di Jepang, termasuk di Shiobara.

Rekomendasi Untuk Anda

Tribunnews menjadi satu-satunya media dari Indonesia yang mendapat undangan untuk melihat bagaimana teknologi hasil kreasi dan inovasi Bosch diuji di fasilitas ini dalam acara bertajuk Mobility Driving Experience (MDeX) 2025.

PUNYA BERAGAM TREK - Fasilitas pengujian (Proving Ground) Bosch di Memanbetsu, Hokkaido, Jepang yang menjadi bagian dari divisi mobilitas perusahaan teknologi asal Jerman tersebut. Lokasi pengujian seluas 63 hektare ini untuk roda empat dan roda dua ini memiliki beragam jenis dan kontur trek yang dijajal untuk mengetahui hasil inovasi terkini Bosch di industri otomotif.

Saat Suhu Ekstrem Jadi Tantangan Pengujian

Dalam kesempatan ini, Bosch seolah memamerkan keseriusan mereka, bukan untuk menjadi produsen mobil, namun menjadi bagian dari pengembangan komponen dan platform mobil masa depan, di mana kendaraan tidak lagi murni digerakkan oleh mekanisme (sistem gerak) mekanik semata, namun didominasi oleh kumpulan data, perangkat lunak, serta kecerdasan buatan.

Tur media MDeX juga menghadirkan empat pilar utama Bosch: Bosch Mobility East Asia, Bosch Engineering Group (BEG), ETAS, dan Bosch Two-Wheeler & Powersports.

Melalui MDeX 2025, Bosch menunjukkan bagaimana inovasi lintas domain dan integrasi perangkat lunak akan menjadi fondasi mobilitas masa depan — lebih aman, efisien, dan terhubung sepenuhnya.

Untuk itu, Bosch menyiapkan lahan seluas 63 hektare di Memanbetsu lengkap dengan berbagai macam jenis trek dan lintasan, mulai dari jalan rusak dan berlubang, aspal bergelombang, trek basah dan licin, tikungan loop, hingga trek lurus nan mulus.

Tapi mengapa di Memanbetsu yang punya suhu dingin nan ekstrem?

Saat Tribunnews datang, suhu yang tercatat adalah sekitar 12 derajat celcius pada siang hari namun secara cepat turun menjadi 2 derajat pada sore hari pada musim gugur di Oktober.

Pada musim dingin, suhu bisa menjadi lebih ekstrem, di bawah 0 derajat, di mana salju akan menutupi seluruh lintasan.