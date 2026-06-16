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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan

Berikut ini kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan.

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Editor: Nuryanti
zoom-in Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi: Ayo, Simpulkan
Tribunnews.com/Rinanda Dwi
KUNCI JAWABAN - Potret siswa kelas V SD Alkautsar Temanggung sedang mengikuti proses belajar TIK pada Sabtu (11/10/2025). Simak kunci jawaban IPAS Kelas 4 SD/MI Halaman 48 Kurikulum Merdeka Edisi Revisi. (Tribunnews.com/Rinanda) 
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TRIBUNNEWS.COM – Dalam buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Kelas 4 SD/MI halaman 48 Kurikulum Merdeka, siswa mempelajari tentang materi tarik dan embuskan. 

Pada materi IPAS kelas 4 halaman 48 kali ini, siswa diminta untuk mengerjakan soal ayo simpulkan.  

Materi ini terdapat dalam buku IPAS kelas 4 halaman 48 terbitan dari Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah edisi revisi 2025. 

Kunci jawaban IPAS kelas 4 halaman 48 pada materi makanan bergizi hanya digunakan sebagai referensi untuk belajar siswa di rumah.

Berikut Tribunnews merangkum kunci jawaban buku IPAS kelas 4 halaman 48 .

Kunci Jawaban IPAS Kelas 4 halaman 48 

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Ayo, Simpulkan

Wah, hebat! Sampai tahap ini kamu sudah berhasil melakukan penyelidikan terkait gangguan sistem pernapasan.

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Sekarang tugas kamu adalah membuat simpulan berdasarkan data yang telah kamu kumpulkan.

Buatlah  simpulan dari hasil belajar di topik ini dengan membuat “1 Kalimat, 2 Fakta, 3 Dampak”.

Tuliskan di buku tugasmu:

1 Kalimat tentang gangguan sistem pernapasan 2 Fakta tentang faktor yang berpotensi  mengganggu sistem pernapasan 3 Dampak yang mungkin terjadi terhadap organ pernapasan?

Kunci Jawaban:

1 Kalimat:
Gangguan sistem pernapasan adalah kondisi terganggunya organ pernapasan sehingga proses bernapas tidak berjalan dengan normal.

2 Fakta:

  • Polusi udara, seperti asap kendaraan dan asap pabrik, dapat mengganggu kesehatan sistem pernapasan.
  • Gaya hidup tidak sehat, seperti merokok dan menggunakan vape, dapat meningkatkan risiko terkena gangguan pernapasan.

3 Dampak:

  • Menyebabkan sesak napas dan batuk.
  • Menimbulkan penyakit seperti asma, influenza, pneumonia, dan tuberkulosis (TBC).
  • Mengakibatkan kerusakan pada organ pernapasan, bahkan dapat memicu kanker paru-paru.

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*) Disclaimer:

  • Kunci jawaban IPAS di atas hanya digunakan oleh orang tua atau wali untuk memandu proses belajar anak.
  • Sebelum melihat kunci jawaban, pastikan anak mengerjakan sendiri terlebih dahulu.

(Tribunnews.com/Rinanda)

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