Bocah Tewas di Rumah Mewah

Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan

Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah.

Editor: Erik S
Anak Pengusaha Sukses di Cilegon Banten Ditemukan Tewas dengan 14 Luka Tusukan
HO/IST/TribunBanten.com/Muhammad Uqel Assathir
PEMBUNUHAN - Mobil petugas Inafis Polres Cilegon saat terparkir di rumah mewah yang menjadi lokasi dugaan perampokan dan pembunuhan di Kota Cilegon, Selasa, (16/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • MAHM (9), seorang bocah laki-laki ditemukan meninggal dengan 14 luka tusukan di dalam rumahnya di kawasan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Cilegon.
  • Korban adalah anak Maman Suherman diketahui merupakan seorang pengusaha sukses di Kota Cilegon, Banten.
  • Korban sempat dilarikan ke RS Bethsaida Kota Cilegon namun nyawanya tidak tertolong.

TRIBUNNEWS.COM, CILEGON – MAHM (9), seorang bocah laki-laki ditemukan meninggal dengan 14 luka tusukan di dalam rumahnya di kawasan BBS III, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan/Kota Cilegon, Banten, Selasa (16/12/2025).

Peristiwa tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 14.20 WIB, saat ayah korban, H. Maman, menerima telepon darurat dari anak keduanya, D (8), yang berteriak meminta pertolongan.

D diketahui berada di rumah bersama korban ketika kejadian berlangsung.

Baca juga: Perampokan Rumah Mewah di Cilegon, Anak Pemilik Rumah Tewas 

H. Maman langsung bergegas meninggalkan tempat kerjanya di wilayah Ciwandan menuju rumah.

Setibanya di lokasi, ia mendapati kondisi anaknya sudah tergeletak tengkurap di dalam kamar dengan tubuh bersimbah darah.

“Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis,” demikian keterangan awal yang diterima dari Polsek Cilegon, Polres Cilegon.

Korban Dilarikan ke RS

Korban sempat dilarikan ke RS Bethsaida Kota Cilegon menggunakan kendaraan pribadi.

Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, pihak rumah sakit menyatakan korban telah meninggal dunia.

Dari hasil pemeriksaan awal, korban diketahui mengalami 14 luka tusukan senjata tajam di sejumlah bagian tubuhnya.

Sekitar pukul 15.00 WIB, pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Baca juga: Sosok 2 Pelaku Pembunuhan Pasutri di Lampung, Teman Anak Korban, Suara Mengorok & Jejak Kaki

Tak berselang lama, tepatnya pukul 15.20 WIB, personel Satuan Reserse Kriminal Polres Cilegon bersama anggota Polsek Cilegon langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan awal dari saksi-saksi.

Hingga saat ini, jenazah korban masih berada di RS Bethsaida, Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut.

Pihak Polres Cilegon memastikan bahwa kasus dugaan pembunuhan tersebut masih dalam tahap penyelidikan intensif.

Polisi belum mengungkap motif maupun terduga pelaku, dan masih mendalami seluruh fakta serta alat bukti yang ditemukan di lapangan.

“Kami masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab dan kronologi lengkap kejadian ini,” ujar sumber kepolisian.

Sumber: Tribun Banten
Tags:
Kota Cilegon
Banten
pembunuhan
