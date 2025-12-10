Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
10 Negara Penghasil Kayu Terbesar di Dunia: AS Jadi Produsen Teratas, Indonesia Peringkat Berapa?

Indonesia masuk dalam daftar 10 negara penghasil kayu terbesar di dunia, berikut ini peringkatnya.

Penulis: Nuryanti
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in 10 Negara Penghasil Kayu Terbesar di Dunia: AS Jadi Produsen Teratas, Indonesia Peringkat Berapa?
Humas Otorita Ibu Kota Nusantara
PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN - Otorita IKN memperkuat upaya menjaga kawasan hutan dan mencegah kerusakan lingkungan dengan menggelar Rapat Koordinasi dan pemasangan papan larangan aktivitas ilegal di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kutai Kartanegara, Rabu (3/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Negara-negara di dunia menghasilkan lebih dari 4 miliar meter kubik kayu setiap tahunnya.
  • Amerika Serikat (AS) adalah negara penghasil kayu terbesar di dunia.
  • Indonesia masuk dalam daftar 10 negara penghasil kayu terbesar di dunia.

TRIBUNNEWS.COM - Industri ekspor kayu memainkan peran penting dalam memenuhi permintaan berbagai produk kayu di seluruh dunia.

Kayu digunakan untuk energi, perlengkapan, dan konstruksi.

Negara-negara di dunia menghasilkan lebih dari 4 miliar meter kubik kayu setiap tahunnya.

Dengan produksi kayu sebesar 294 juta meter kubik per tahun, Amerika Serikat (AS) adalah negara penghasil kayu terbesar di dunia.

Data ini dikutip dari laman TradeImeX, yakni penyedia data perdagangan global terkemuka, yang menawarkan data perdagangan impor-ekspor komprehensif, data pengiriman, dan statistik data pelabuhan untuk lebih dari 100 negara di 6 benua.

Indonesia masuk dalam daftar 10 negara penghasil kayu terbesar di dunia.

Lantas, Indonesia peringkat berapa?

Berikut 10 produsen kayu teratas pada tahun 2024, beserta jenis kayu utama yang mereka produksi:

  1. Amerika Serikat: 292,1 juta meter kubik (Kayu lunak)
  2. Tiongkok: 225,7 juta meter kubik (Kayu lunak dan kayu keras, termasuk bambu)
  3. Rusia: 186,7 juta meter kubik (Kayu Konifer-Kayu Lunak)
  4. Kanada: 166,2 juta meter kubik (Kayu Lunak Konifer)
  5. Brasil: 78,3 juta meter kubik (Kayu keras terutama kayu putih dan pinus)
  6. Indonesia: 73,0 juta meter kubik (Kayu keras tropis)
  7. Finlandia: 73,1 juta meter kubik (Kayu Lunak, terutama Spruce & Pine)
  8. Swedia: 70,2 juta meter kubik (Kayu Lunak)
  9. Malaysia: 65,1 juta meter kubik (Kayu keras tropis dan kayu perkebunan)
  10. Jerman: 47,5 juta meter kubik (Kayu cemara, pinus, dan beech)

Jenis Kayu yang Tersedia di Pasaran

Pasar dibagi menjadi kategori-kategori berdasarkan jenis produk.

Pada tahun 2024, jenis ini menyumbang proporsi terbesar dari pasar kayu dan ekspor kayu olahan.

Kategori-kategori tersebut meliputi:

Baca juga: Kemenhut dan Polda Lampung Ungkap Kronologi Kayu Terdampar: Kejadian 5 November, dari Kapal Rusak 

  1. Pohon cemara
  2. Pohon pinus
  3. Kayu
  4. Pohon beech
  5. Pohon ek
  6. Eukaliptus

Industri Kayu Gelondongan

Dilansir laman globalwood, kayu gelondongan paling umum merujuk pada kayu dari pohon yang dapat atau akan digunakan sebagai bahan bangunan.

Tahap produksi kayu di mana kayu dapat menghasilkan ukuran dimensi minimum dapat diklasifikasikan sebagai kayu gelondongan.

Dengan demikian, balok dan papan yang telah diproses adalah kayu gelondongan.

Di Amerika Serikat dan Kanada, kayu gelondongan juga disebut sebagai kayu olahan.

Top Rank
10 Negara
penghasil kayu
Amerika Serikat
hutan
Indonesia
Ekspor Kayu
