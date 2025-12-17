Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kaleidoskop 2025

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Berikut 10 kasus hingga isu perselingkuhan yang menyita perhatian di 2025, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, termasuk selebgram Jule.

Penulis: garudea prabawati
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri
kolase/instagram
CERAI - Selebgram asal Korea, Na Daehoon mantap untuk bercerai dari istrinya, Julia Prastini atau Jule. Berikut 10 kasus hingga isu perselingkuhan yang menyita perhatian di 2025, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber, termasuk selebgram Jule. 

Ringkasan Berita:
  • Berikut ini 10 berita isu perselingkuhan yang menggemparkan di 2025, terangkum dalam Kaleidoskop 2025.
  • Perselingkuhan tersebut mulai yang sudah terkonfirmasi hingga masih menggaung sebagai isu menyeret nama-nama publik figur termasuk pejabat daerah.
  • Beberapa sosok yang disorot yakni publik figur Inara Rusli hingga eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.


TRIBUNNEWS.COM - Sepanjang 2025, ruang publik Indonesia dipenuhi rangkaian peristiwa perselingkuhan yang bukan hanya menyita perhatian, tetapi juga memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. 

Dari layar gawai hingga ruang sidang, berbagai kasus hukum dan isu perselingkuhan bergulir silih berganti.

Kasus hingga yang masih isu perselingkuhan melibatkan figur publik lintas latar belakang.

Nama-nama selebgram dengan jutaan pengikut mendadak menjadi sorotan, seiring terbongkarnya skandal yang menggerus citra dan kepercayaan publik.

Tak berhenti di sana, pusaran isu juga menyeret tokoh politik, termasuk eks menteri, yang kembali mencuat bukan karena prestasi, melainkan kontroversi masa lalu dan konflik personal.

Derasnya arus informasi di media sosial membuat setiap detail kasus berkembang cepat, kerap diiringi opini tajam dan penghakiman publik.

Kaleidoskop 2025 pun mencatat bagaimana skandal dan perkara pribadi menjelma menjadi konsumsi nasional, merefleksikan dinamika moral, kekuasaan, dan budaya populer di era digital.

Lantas berikut 10 kasus hingga isu perselingkuhan yang menyita perhatian di 2025, dirangkum Tribunnews dari berbagai sumber:

  • Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

Nama Eks Gubernur Jawa Barat sekaligus politisi Partai Golkar sempat viral usai seorang selebgram serta model bernama Lisa Mariana, mengaku punya hubungan istimewa.

Lisa Mariana sebelumnya sempat menggegerkan publik lantaran mengaku pernah menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil hingga memiliki anak.

Baca juga: Isu Selingkuh dengan Irwan Mussry Kembali Viral, Yuni Shara Siap Tempuh Jalur Hukum: Saya Dirugikan

Kini permasalahan tersebut sudah mulai menemui titik terang usai Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang dilaporkan Ridwan Kamil soal dugaan pencemaran nama baik.

Pelaporan tersebut sebagai bantahan dari Ridwan Kamil bahwa apa yang dikatakan Lisa Mariana tak benar adanya.

Tes DNA pun sudah dilakukan dan hasilnya menyatakan bahwa Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak dari sang selebgram.

Usai isu tersebut rumah tangga Ridwal Kamil dan sang istri Atalia Praratya juga turut serta disorot.

Hingga akhirnya kabar terkini bahwa Ridwan Kamil digugat cerai oleh Atalia.

Panitera Pengadilan Agama (PA) Bandung Dede Supriadi mengatakan perkara gugatan cerai tersebut telah resmi terdaftar dan kini memasuki tahapan awal persidangan.

Halaman 1/4
1234
Tags:
Kaleidoskop 2025
Kasus Perselingkuhan
Jule - Na Daehoon
Agnes Jennifer
Krishna Murti dan Polwan
