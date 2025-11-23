Skuter Listrik Sprinto Mendebut di GJAW 2025, Ini Harga dan Spesifikasinya

Ringkasan Berita:Sprinto, skuter listrik paling anyar dari PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) resmi mendebut di pameran otomotif akhir tahun, Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. IEI mengklaim Sprinto punya performa agresif di mana jarak 0–50 km/jam bisa dicapai dalam 6,4 detik.

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG — Sprinto, skuter listrik paling anyar dari PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) resmi mendebut di pameran otomotif akhir tahun, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di Hall 8 ICE BSD Tangerang, Sabtu, 22 November 2025.

Sprinto menyasar penggunaan dalam kota dengan desain sporty dengan sentuhan futuristik yang diperkaya VoltAura Emblem, AeroBlade Panel, dan VoltArmor Panel yang memperkuat karakter agresif.

Bagian belakangnya tersemat Arc Tail Light dengan pencahayaan untuk visibilitas lebih baik di malam hari, serta Geoforce Ready Panel yang mengintegrasi desain dengan fitur digital.

Skuter bebas emisi gas buang ini punya dengan panjang 1.980 mm, lebar 745 mm, dan tinggi 1.115 mm serta ground clearance 150 mm agar tetap nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan.

IEI mengklaim skuter ini punya performa agresif di mana jarak 0–50 km/jam bisa dicapai dalam 6,4 detik.

Rekomendasi Untuk Anda

Sprinto dipersenjatai motor listrik 3.5 kW dengan torsi instan 195 Nm untuk mendapatkan respons cepat saat berakselerasi, cocok untuk kondisi stopand-go di kota besar.

Hasil pengujian internal menunjukkan Sprinto mampu Sprint dari 0–50 km/jam dalam 6,4 detik,

salah satu yang terbaik di kelasnya. Kecepatan puncak mencapai 95 km/jam, memberikan ruang

ekstra bagi pengguna untuk melaju di jalan-jalan besar.

Baca juga: Aion UT dan V Model Terlaris GAC di Indonesia, Ini Rahasianya

Sprinto juga menyematkan 3-Speed Feature dan Boost Mode untuk dorongan tenaga tambahan. Untuk daya jelajah, baterai Lithium 2.45 kWh mampu mencatatkan range hingga 110 km, cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sering isi ulang.

Sprinto menjadi salah satu skuter listrik dengan fitur paling lengkap di kelasnya. Fitur keselamatan meliputi Traction Control System (TCS), Combi Brake Assist, Hill Start Assist, Regenerative Braking, Anti-Theft Alarm, serta perlindungan IP67 yang tahan air dan debu.

Sprinto dibekali Keyless Start, Push Assist Mode, Reverse Mode, Wide Storage, Emergency Mode, hingga Active Bluetooth Speaker dan sistem hiburan penuh.

Sprinto memakai suspensi tipe teleskopik di roda depan dan suspensi tipe hydraulic coil spring di roda belakang menjaga stabilitas sepanjang perjalanan.

Sementara ketinggian jok disetting 770 mm agar ramah berbagai postur pengendara.

Terhubung dengan Aplikasi

Hal menarik pada skuter listrik Sprinto ini adalah motor yang bisa terintegrasi penuh dengan aplikasi Indonesia eMotor yang memungkinkan pemilik memantau kondisi motor secara real-time.

Di aplikasi tersebut, pemiliik akan dimudahkan dengan berbagai informasi seperti kondisi baterai, ScreenCast & OTA Update, Pinpoint Vehicle Location, Odometer digital. Sprinto juga punya fitur Service & Assistance.