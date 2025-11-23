Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun Otomotif
LIVE ●
tag populer
GJAW 2025

Skuter Listrik Sprinto Mendebut di GJAW 2025, Ini Harga dan Spesifikasinya

IEI mengklaim skuter Sprinto punya performa agresif di mana jarak 0–50 km/jam bisa dicapai dalam 6,4 detik.

Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Skuter Listrik Sprinto Mendebut di GJAW 2025, Ini Harga dan Spesifikasinya
Tribunnews/Choirul Arifin
HARGA SETARA VARIO - Sprinto, skuter listrik paling anyar dari PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) resmi mendebut di pameran otomotif akhir tahun, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di Hall 8 ICE BSD Tangerang, Sabtu, 22 November 2025. 

Ringkasan Berita:Sprinto, skuter listrik paling anyar dari PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) resmi mendebut di pameran otomotif akhir tahun, Gaikindo Jakarta Auto Week 2025. 
 
IEI mengklaim Sprinto punya performa agresif di mana jarak 0–50 km/jam bisa dicapai dalam 6,4 detik.
 
 

 

TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG — Sprinto, skuter listrik paling anyar dari PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) resmi mendebut di pameran otomotif akhir tahun, Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di Hall 8 ICE BSD Tangerang, Sabtu, 22 November 2025.

Sprinto menyasar penggunaan dalam kota dengan desain sporty dengan sentuhan futuristik yang diperkaya VoltAura Emblem, AeroBlade Panel, dan VoltArmor Panel yang memperkuat karakter agresif. 

Bagian belakangnya tersemat Arc Tail Light dengan pencahayaan untuk visibilitas lebih baik di malam hari, serta Geoforce Ready Panel yang mengintegrasi desain dengan fitur digital.

Skuter bebas emisi gas buang ini punya dengan panjang 1.980 mm, lebar 745 mm, dan tinggi 1.115 mm serta ground clearance 150 mm agar tetap nyaman dikendarai di berbagai kondisi jalan.

IEI mengklaim skuter ini punya performa agresif di mana jarak 0–50 km/jam bisa dicapai dalam 6,4 detik.

Rekomendasi Untuk Anda

Sprinto dipersenjatai motor listrik 3.5 kW dengan torsi instan 195 Nm untuk mendapatkan respons cepat saat berakselerasi, cocok untuk kondisi stopand-go di kota besar.

Hasil pengujian internal menunjukkan Sprinto mampu Sprint dari 0–50 km/jam dalam 6,4 detik,
salah satu yang terbaik di kelasnya. Kecepatan puncak mencapai 95 km/jam, memberikan ruang
ekstra bagi pengguna untuk melaju di jalan-jalan besar.

Baca juga: Aion UT dan V Model Terlaris GAC di Indonesia, Ini Rahasianya

Sprinto juga menyematkan 3-Speed Feature dan Boost Mode untuk dorongan tenaga tambahan. Untuk daya jelajah, baterai Lithium 2.45 kWh mampu mencatatkan range hingga 110 km, cukup untuk kebutuhan sehari-hari tanpa sering isi ulang.

Sprinto menjadi salah satu skuter listrik dengan fitur paling lengkap di kelasnya. Fitur keselamatan meliputi Traction Control System (TCS), Combi Brake Assist, Hill Start Assist, Regenerative Braking, Anti-Theft Alarm, serta perlindungan IP67 yang tahan air dan debu.

Sprinto dibekali Keyless Start, Push Assist Mode, Reverse Mode, Wide Storage, Emergency Mode, hingga Active Bluetooth Speaker dan sistem hiburan penuh. 

Sprinto memakai suspensi tipe teleskopik di roda depan dan suspensi tipe hydraulic coil spring di roda belakang menjaga stabilitas sepanjang perjalanan.

Sementara ketinggian jok disetting 770 mm agar ramah berbagai postur pengendara.

Terhubung dengan Aplikasi

Hal menarik pada skuter listrik Sprinto ini adalah motor yang bisa terintegrasi penuh dengan aplikasi Indonesia eMotor yang memungkinkan pemilik memantau kondisi motor secara real-time.

Di aplikasi tersebut, pemiliik akan dimudahkan dengan berbagai informasi seperti kondisi baterai, ScreenCast & OTA Update, Pinpoint Vehicle Location, Odometer digital. Sprinto juga punya fitur Service & Assistance. 

Regional

Sosok Bripka AS, Oknum Polisi Terduga Pembunuh Mahasiswi UMM Ternyata Kakak Ipar Korban

Regional

UMP 2026 Diumumkan Paling Lambat 24 Desember, Ini Simulasi di 38 Provinsi Jika Kenaikan 4 Persen

Regional

Jelang Pengumuman UMP 2026: KDM akan Temui Buruh, Pramono Segera Gelar Rapat Penetapan

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Sprinto
Skuter listrik
GJAW 2025
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai

Berita Terkait :#GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Mengenal Teknologi dan Struktur Material Ban di GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Daftar 33 Mobil Baru yang Bisa Di-test Drive Pengunjung GJAW 2025

Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Tips Home Care
Baju Kena Coretan Spidol Berwarna? Ini Cara Membersihkannya Tanpa Merusak Kain
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Body Care
Kesempatan Bisnis 2026: Ohman Buka Peluang Reseller and B2B, Grooming and Parfum
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
CENDERALOKA
Daradjati Batik: Siasat Menghadapi Batik Printing di Pasaran dan Tips Inovasi Batik Masa Kini
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
Alat Elektronik
Review Lengkap MiTO Air Fryer Tiara AF11 yang Harganya di Bawah 1 Juta: Kelebihan hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Skincare
5 Rekomendasi Masker Wajah untuk Kulit Berjerawat yang Menenangkan
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas