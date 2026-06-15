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Lirik Lagu

Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Sweet but Psycho - Ava Max

Melalui Sweet but Psycho, Ava Max mengangkat tema pemberdayaan perempuan, mengajak pendengar tidak terpengaruh penilaian negatif orang lain.

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zoom-in Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Sweet but Psycho - Ava Max
ISTIMEWA/Andari Wulan Nugrahani
ILUSTRASI TERJEMAHAN LIRIK LAGU - Foto gitar akustik yang diambil pada Jumat (17/10/2025) sebagai ilustrasi musik. Berikut terjemahan lirik dan makna lagu Sweet but Psycho milik Ava Max. Lagu pop hits ini menggambarkan sosok perempuan yang kerap disalahpahami karena kepribadiannya yang kuat dan unik. 
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TRIBUNNEWS.COM - Lagu "Sweet but Psycho" merupakan salah satu single paling fenomenal yang berhasil melambungkan nama Ava Max ke puncak popularitas industri musik pop global.

Secara garis besar, lagu hits ini mengeksplorasi sekaligus menyindir persepsi salah masyarakat terhadap sosok wanita yang kuat, tegas, dan eksentrik dalam hubungan.

Liriknya secara mendalam menggambarkan dualitas kepribadian seorang wanita yang bisa tampil sangat manis namun sekaligus intens serta sulit ditebak.

Lewat untaian baitnya, Ava Max menyelipkan pesan pemberdayaan perempuan agar tidak ragu menjadi diri sendiri meski dianggap aneh oleh lingkungan sekitar.

Ava Max sendiri merupakan penyanyi dan penulis lagu berbakat asal Amerika Serikat yang lahir dari orang tua imigran berdarah Albania.

Musisi ini sangat dikenal luas berkat kemampuannya menyajikan musik dance-pop yang energetik dengan karakter vokal yang kuat, jernih, dan bernada tinggi.

Di awal kariernya, ia juga mencuri perhatian dunia lewat gaya rambut asimetris ikonik bernama "Max Cut" yang melambangkan kebebasan berekspresi.

Baca juga: Terjemahan Lirik Lagu Less - Olivia Rodrigo: I Wish You Loved Me Less

Terjemahan Lirik dan Makna Lagu Sweet but Psycho - Ava Max:

Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho
Oh, dia manis tapi sedikit gila, sedikit tidak waras

At night, she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Di malam hari, dia berteriak, "Aku kehilangan kendali atas pikiranku"

Oh, she's hot but a psycho, so left, but she's right, though
Oh, dia memikat tapi juga gila, sulit ditebak, namun terkadang benar

At night, she's screamin', "I'm-ma-ma-ma out my mind"
Di malam hari, dia berteriak, "Aku kehilangan kendali atas pikiranku"

 
She'll make you curse, but she a blessin'
Dia bisa membuatmu kesal, tetapi sekaligus menjadi anugerah

She'll rip your shirt within a second
Dia bisa membuat keadaan kacau dalam sekejap

You'll be coming back, back for seconds
Namun kau akan terus kembali lagi

With your plate, you just can't help it
Kau tak bisa menahan dirimu

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