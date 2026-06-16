Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Halaman 27, 28, 29, Ujian Capaian Pembelajaran Bab 1

TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka pada Bab 1 tentang Belajar Al-Qur'an dan Hadis, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah, terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Materi ini mengajak siswa memahami Surat Ad-Duha, mulai dari membaca, menghafal, hingga meneladani nilai kepedulian dan sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mempelajari kandungan surat tersebut, siswa juga diajak memahami hadis tentang pentingnya saling memberi dan mempererat hubungan dengan sesama.

Pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan karakter yang penuh rasa syukur, empati, dan gemar berbagi.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Ujian Capaian Pembelajaran halaman 27, 28, dan 29 yang dapat dijadikan bahan belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 27, 28, 29

Uji Capaian Pembelajaran

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Aḍ-Ḍuḥā artinya waktu....

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B. siang

C. sore

D. malam

Kunci Jawaban: A. pagi



2. Surah Aḍ-Ḍuḥā dikelompokan ke dalam surah Makiyah karena diturunkan....

A. setelah hijrah

B. saat Haji Wada

C. sebelum hijrah

D. saat Fatḥu Makkah

Kunci Jawaban: C. sebelum hijrah



3. Jumlah ayat surah Aḍ-Ḍuḥā....

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

Kunci Jawaban: B. 11