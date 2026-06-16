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Kurikulum Merdeka

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Halaman 27, 28, 29, Ujian Capaian Pembelajaran Bab 1

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Ujian Capaian Pembelajaran halaman 27, 28, dan 29.

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Editor: Endra Kurniawan
zoom-in Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Halaman 27, 28, 29, Ujian Capaian Pembelajaran Bab 1
Tribunnews.com/HERUDIN
SISWA SD - Siswa kelas 1 saat hari pertama masuk sekolah di tahun ajaran 2023/2024 di SDN 07 Cipinang Muara, Jakarta Timur, Rabu (12/7/2023). Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Ujian Capaian Pembelajaran halaman 27, 28, dan 29 yang dapat dijadikan bahan belajar di rumah. 
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TRIBUNNEWS.COM - Simak kunci jawaban Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka pada Bab 1 tentang Belajar Al-Qur'an dan Hadis, buku karangan Nazirwan dan Kholili Abdullah, terbitan Kemendikbud tahun 2022.

Materi ini mengajak siswa memahami Surat Ad-Duha, mulai dari membaca, menghafal, hingga meneladani nilai kepedulian dan sikap saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.

Selain mempelajari kandungan surat tersebut, siswa juga diajak memahami hadis tentang pentingnya saling memberi dan mempererat hubungan dengan sesama.

Pembelajaran ini bertujuan menumbuhkan karakter yang penuh rasa syukur, empati, dan gemar berbagi.

Berikut kunci jawaban PAI Kelas 6 SD Kurikulum Merdeka Bab 1 Ujian Capaian Pembelajaran halaman 27, 28, dan 29 yang dapat dijadikan bahan belajar di rumah.

Kunci Jawaban PAI Kelas 6 SD Halaman 27, 28, 29

  • Uji Capaian Pembelajaran

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PAI
Pendidikan Agama Islam
Kelas 6 SD
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Surat Ad Dhuha
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